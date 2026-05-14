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ESC-Insider Thomas Zeidler ESC2026
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ESC-Insider

Schon wieder! ORF dreht ESC-Moderatorin Swarovski ab!

14.05.26, 17:12
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Victoria Swarovski zeigt sich beim Song Contest in der Stadthalle auch als „Professor Eurovision“. Nur der ORF sendet stattdessen Werbung. Auch heute wieder, wo sie eine wichtige Botschaft der Menschlichkeit liefern will.  

Am Dienstag gab’s den ersten großen TV-Aufreger um den Song Contest. Der ORF kickte zwei emotionale Auftritte von Moderatorin Victoria Swarovski raus - auch ihre Lehrstunde „Professor Eurovision“ und ein „Bussi an die Mama“ und sendete stattdessen Werbung (oe24 berichtete). Auch heute (14. Mai) wird der ORF seine Star-Moderatorin wieder abdrehen und zur Werbung umschalten.

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"Nur Homosexuelle beim Song Contest?"

Und das durchaus bei einem brisanten Zwischen-Video! Victoria Swarovski lieferte ja wieder einen Auftritt als „Professor Eurovision“, bei dem sie sich in einem Lehrsaal zeigt, und wird da mit der Frage: „Why are there only gays in the Eurovision now? Have they taken over?“ (z.dt. „Warum treten beim Eurovision Song Contest jetzt nur noch Schwule auf? Haben sie die Macht übernommen?“) konfrontiert.

Victoria als

Victoria als "Professor Eurovision" auf dem Stadthallen-Screen.

© oe24

Swarovskis Aufklärung, dass dem gar nicht so sei - „Das Gros der Künstler, Teams und auch der Zuseher ist straight.“ - folgte prompt. Ebenso ein frommer Wunsch: „Wie wäre es wenn man LGBTQIA wenn man nur mehr H nehmen würde. H wie Human. Also menschlich!“ Eine wichtige Botschaft. Einzig im ORF ist sie nicht zu sehen.

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