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Künstlerin VALIE EXPORT
© APA/HANS KLAUS TECHT

Große Trauer

Kunst-Ikone Valie Export gestorben!

14.05.26, 17:36
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Die Austro-Künstlerin starb im Alter von 85 Jahren.

 Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden.

Valie Export

Valie Export

© Tischler

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