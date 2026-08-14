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"The Shards"

ELLIS: Sex, Koks & Fönfrisuren

Judith Leopold
von
Fünf junge Erwachsene sitzen nachts am Rand eines beleuchteten Pools.
© Disney+
Lebensgeschichte des Bestseller-Autors nun als Serie.
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Seit kurzem ist The Shards bei Disney+ abrufbar (Staffelfinale am 10. September 2023). Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Bestsellerautor Bret Easton Ellis, der darin 2023 die autofiktionale Version seiner Teeniejahre in den 80er-Jahren niederschrieb, inklusive Sex, Drogen, Schnöseltum und Fadesse.

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Rotes Buchcover mit Augenpaaren, Titel "The Shards" von Bret Easton Ellis, Verlag KiWi.
Shards © KiWi

Elitäre Clique in L.A.

Die Geschichte dreht sich um eine Clique in L.A., die auf eine Elite-Schule geht und oberflächliche Probleme wälzt: Aussehen, sexuelle Erfahrungen und Freizeitgestaltung stehen im Vordergrund. Da taucht plötzlich der neue Schüler Robert auf, der charismatisch wie rätselhaft ist. Gleichzeitig treibt ein Mörder sein Unwesen ...

Fiebertraum

Ellis skizziert in The Shards einen Fiebertraum, bei dem sich immer wieder die Frage nach Fakt und Fiktion stellt. In der Serie wird diese wacklige Struktur, so gut es in diesem Medium geht, eingefangen, dazu kommt die Retro-Atmosphäre der 80er-Jahre, die einen sofort in das Jahrzehnt der Fönfrisuren, des Koksens und Kettenrauchens führt.

Kinder vom Traumpaar der 90er-Jahre

Hauptrollen. Funfact: Kaia Gerber, Tochter von Supermodel Cindy Crawford, und Homer Gere, Sohn von Hollywood-Star Richard Gere, sind in Hauptrollen zu sehen. Ihre Eltern waren in den 90ern DAS Traumpaar.

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