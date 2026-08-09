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"ERZÄHL MIR..."

STROUT: Was fast gewesen wäre

Judith Leopold
von
Frau mit blonden Haaren trägt dunkelblauen Blazer und lächelt in die Kamera.
© Getty Images
ERZÄHL MIR ALLES - Roman von US-Autorin Elizabeth Strout.
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US-Autorin Elizabeth Strout hat eine ganz eigene Erzählstimme. Mit feinen, exakten Beobachtungen und interessanten Ideen übt sie eine Sogwirkung auf ihre Lesenden aus.

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Strout © Luchterhand

Wiedersehen mit bekannten Heldinnen

Maine. Strout ist Pulitzerpreisträgerin, Bestsellerautorin, Liebling von Oprah Winfrey, die ihre Bücher mehrfach vorgestellt hat. Ihr neuester Wurf, der im Frühjahr erschienen ist, trägt den Titel Erzähl mir alles. In dem Roman gibt es ein Wiedersehen mit ihren Heldinnen Lucy Barton und Olive Kitteridge. Im Küstenstädtchen Crosby in Maine ist Herbst, die Blätter färben sich orange-rot. Die erfolgreiche Schriftstellerin Lucy ist vor einigen Jahren mit ihrer Familie hierhergezogen, in ein abgelegenes Haus am Meer. Eines Tages verschwindet eine alte Frau und damit ist die Ruhe im Ort vorbei.

Große Themen und Gespür

Lucy freundet sich mit der charismatischen 90 Jahre alten Olive an und trifft ihren Vertrauten Bob Burgess zu Spaziergängen. Sie reden viel über die Dinge, die hätten sein können, tauschen sich aus über ihre Leben. Strout beweist hier einmal mehr Gespür für menschliche Zustände, verarbeitet große Themen wie Versöhnung und Hoffnung auf ihre Art; dieses Mal mit einer Prise Spannung.

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