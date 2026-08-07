Star-Autor Fitzek feiert Jubiläum

Sebastian Fitzek (54) will sein 20-jähriges Autorenjubiläum am Wochenende vor großem Publikum feiern.

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Der Bestsellerautor veranstaltet am heutigen Freitagabend sowie Samstagabend zwei Bühnenshows unter freiem Himmel in der Waldbühne Berlin, von denen eine auch live als Stream übertragen wird. Rund 40.000 Leserinnen und Lesern sollen insgesamt an den beiden Abenden kommen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Bei den Jubiläumsshows stehen persönliche Geschichten, prominente Gäste und Musik auf dem Plan. Angekündigt ist zum Beispiel der Sänger Rea Garvey oder der Sprecher aller Fitzek-Hörbücher und die Synchronstimme von Matt Damon, Simon Jäger. Die Abende sollen die Geschichte von "Fitzeks ungewöhnlichem Weg" vom Berliner Radioredakteur zum Bestsellerautor erzählen.

Neues Buch von Fitzek erscheint im Oktober

Fitzek gehört zu den erfolgreichsten Buchautoren Deutschlands. Regelmäßig landet er an der Spitze der Bestsellerlisten. Seinen ersten Thriller "Die Therapie" hatte er 2006, also vor 20 Jahren, veröffentlicht. Fitzeks Thriller "Der Nachbar" wurde nach Angaben von Media Control zum meistgelesenen gebundenen Buch 2025.

Im Oktober erscheint sein neues Buch "Der Nachtzug". Bei den Jubiläumsshows in der Waldbühne will der Berliner Autor ein Kapitel aus dem Psychothriller lesen und das Cover enthüllen, wie er in einem Instagram-Video sagte. Der Streamingdienst RTL+ überträgt die Show am Samstagabend (ab 20.05 Uhr) live.