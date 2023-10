Noch zwei Punkte fehlen dem Linzer zum größten Sieg seiner Karriere und zum ersten DTM-Titel für Österreich

Thomas Preining hat am Samstag in Hockenheim das vorletzte DTM-Rennen der Saison gewonnen und steht damit vor dem Titel. Der Linzer braucht am Sonntag nur noch zwei Punkte zu machen, um den ersten Sieg eines Österreichers in der prestigeträchtigen Serie zu gewinnen. Und das auch nur, wen sein Konkurrent, der Italo-Wiener Mirko Bortolotti, voll punktet. Für den 25-Jährigen wäre der Titel sein bisher größter Erfolg.

Preining siegte 0,624 Sekunden vor seinem Teamkollegen Dennis Olsen (DEN), womit sein Rennstall Manthey EMA sich am Samstag schon einmal die Team-Championship gesichert hat. Am Sonntag soll der Einzeltitel folgen: "Ich hoffe es. Ich brauche noch zwei Punkte. Das sieht nicht so viel aus, aber man sieht, wie eng es zugeht und wie schnell es gehen kann. Wir müssen bis zum Ende fokussiert bleiben", meinte Preining, der sich auch über den Doppelsieg mit Olsen sehr freute.

Preining, der am Samstag einen Start-Ziel-Sieg feierte, führt nun 27 Punkte vor Bortolotti, er hat den Vorsprung am Samstag damit um 17 Zähler ausgebaut.