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Neue Bücher

Habsburger: So pikant kann Geschichte sein

Judith Leopold
von
Gemälde einer Frau in einem weißen, verzierten Ballkleid vor einer Säule und blühenden Pflanzen.
© De Agostini via Getty Images
Zwei neue Bücher über die legendäre Familie.
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Gut, nun da wir mit dem Sisi-Bild eure Aufmerksamkeit haben, können wir euch erzählen, dass es bei diesem Habsburger-Buchtipp mal nicht um die legendäre Kaiserin geht. Aber weniger spannend sind diese zwei neuen Bücher trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. Die Autorinnen Gabriele Hasmann und Andrea Schuh widmen sich in "Die Bastarde der Habsburger - Schattenkinder einer Dynastie" einem gerne ausgeblendeten und doch essentiellen Thema.

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Schicksale

Denn die Schicksale dieser Schattenkinder waren oft abhängig von taktischen Überlegungen. Gab es einen Nutzen für die Herrschaft, konnte es ihnen wohlergehen. Waren sie lästige Resultate von Affären, wurden sie verstoßen...

Gemälde eines Habsburgers in Rüstung, mit gelbem Buchtitel „Die Bastarde der Habsburger“.
Habsburger © Ueberreuter

Ein Buch, das Einblick gibt in Machtstrukturen, die gerne im Verborgenen bleiben sollen und den taktischen Überlegungen der Habsburger. Es liest sich wie das Drehbuch für eine sehr abgründige Telenovela.

Glamourpaar

Ähnlich verhält es sich mit dem Buch "Von Miramare bis Mexiko", in dem es um das Leben von Maximilian von Habsburg und Charlotte von Belgien geht, verfasst von Roland Bettschart und Birgit Kofler-Bettschart.

Buchcover mit historischer Szene von Maximilian und Charlotte vor Schloss Miramare und Menschenmenge.
Habsburger © Ueberreuter

Sisi gegen Charlotte

Auch dieser neue Wurf liest sich streckenweise wie einer Klatschzeitschrift entnommen – wären da nicht auch die fundierten historischen Zusammenhänge.

In diesem Buch taucht Sisi dann doch als Nebenfigur auf, immerhin ist sie die Schwägerin des Paares und Charlottes Konkurrentin. Die beiden verstehen sich nicht - die gebildete Charlotte soll Sisi als intellektuell unterlegen empfunden haben und Sisi wiederum soll sich oft abfällig über sie geäußert haben.

Miramare

Bekanntermaßen wurde Maximilian in Mexiko ermordet und Charlotte hatte jahrzehntelang mit psychischen Problemen zu kämpfen. Was von diesem nach außen hin so prächtigen Paar bleibt, ist das Schloss Miramare und generell die Liebe zu Triest, die sich bei vielen ÖsterreicherInnen noch heute findet.

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