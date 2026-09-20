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Kratky: Duracell-Hase auf Speed

Judith Leopold
von
Mann mit Bart und Tattoos, trägt blauen Pullover und verschränkt die Arme, vor grauem Hintergrund.
© Barbara Wirl
KRATKY - DIE BIOGRAFIE spricht für sich und enthüllt unbekannte Facetten des legendären Radiomachers.
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"Wie ein Duracell-Hase auf Speed", so einprägsam war der Eindruck, den Robert Kratky bei Journalistin Heike Kossdorff hinterließ, als die beiden einander 1997 zum ersten Mal begegneten. Bis heute verbindet die beiden – nach einer kurzen Liebelei – eine lose Freundschaft. Nun hat sie das Buch Kratky – Die Biografie verfasst, die ab kommendem Dienstag (22.9.) erhältlich ist.

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Kossdorff durfte frei über alle Aspekte von Kratkys Leben schreiben, ohne Einschränkungen, wie es heißt. Und so erleben wir als Lesende die prägenden Stationen des Lebens der Radiolegende, die ihn schließlich zu seinem großen Traum, berühmt zu werden, führten: Der frühe Tod des Vaters, Schikanen von Mitschülern und schließlich das Scheitern in der Schule.

Zwei Kinder fahren lächelnd zusammen in einem goldenen, nummerierten Autoscooter.
Robert mit seinem älteren Bruder Thomas Kratky © privat

Ohne Aussicht auf die Matura reifte in ihm der Wunsch, Journalist zu werden. Robert ging nach Wien und arbeitete sich hoch, immer mit dem Ziel, den Ö3-Wecker eines Tages frei gestalten zu können und dabei finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.

Buchcover von "Kratky – Die Biografie" mit lachendem Mann auf grauem Hintergrund.
"Kratky – Die Biografie", Ueberreuter Verlag. © Verlag

Zweiteres soll Kratky, der auch das Leben mit Schulden kennt, erst spät gelungen sein, wie er im Angesicht der öffentlichen Debatte über sein Ö3-Gehalt betont.

Rechtzeitig die  Bremse gezogen

Hilfe. Diese Biografie gibt Einblick in ein Leben, das von Druck und Höchstgeschwindigkeit geprägt ist und zeigt einen streckenweise durchaus streitbaren Mann. Der war allerdings so klug, rechtzeitig die Bremse zu ziehen, bevor er verglüht ist.

Frau und Junge mit Schultüte stehen auf einem Parkplatz neben einem grünen Auto.
Robert mit Mama Ingeborg am ersten Schultag © privat

Robert Kratky: Darum geht‘s in der Biografie

Robert Kratky hat sich entschieden, keine Medientermine anlässlich des Erscheinens seiner Biografie wahrzunehmen - er will den Text für sich sprechen lassen. U. a. folgende Themen werden darin behandelt.

Kindheit: Kratkys Kindheit in Salzburg ist glücklich, die Verbindung zur Mutter eng - besonders, als der Vater überraschend stirbt und Robert erst sechs Jahre alt ist.

Schule. Weil Robert sich nicht auf den Deal eines Ordensmannes einlassen will, die Matura zu erlangen im Tausch gegen seine Zusage, das Priesterseminar zu machen, muss ein anderer Plan her ...

Wegbegleiter. Hary Raithofer war Kratkys Mentor bei Ö3 und guter Freund, die beiden zerkrachten sich aber.

Show. Kratky war nach dem Aus von Barbara Stöckl im Gespräch für die Moderation der "Millionenshow" und kurz wurde es ihm fix zugesagt. Doch dann ging der Zuschlag doch an Armin Assinger.

Beziehungen. Für konventionelle Liebesbeziehungen samt Haus und Kind sei er nicht geschaffen, so Kratky im Text.

Ö3-Aus. Entschied er, nach der öffentlichen Gagen-Debatte samt schwerer Drohungen gegen ihn.

Katzen. Suchen Sie im Text vergeblich. Das einzig wahre Manko im Buch, da Kratky doch ein großer Katzenfreund ist. Schade!

Info

"Kratky – Die Biografie", Ueberreuter Verlag.

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