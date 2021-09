Das sind die stressigsten Städte der Welt

Big City Life, das Leben in einer Großstadt kann ganz schön stressig sein. Eine top 100 Ranking Liste, enthüllt für welche Städte sie ein besonders dickes Nervenkostüm benötigen.

Vaay.com hat 15 Stressfaktoren herangezogen um ein Ranking der stressigsten Städte aufzustellen. Dabei wurden im vorhinein Indikatoren festgelegt, welche die Stressbelastung für die urbane Bevölkerung analysiert. Dazu zählen etwa Sicherheit, Bevölkerungsdichte, Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Gesundheitsversorgung und Co.

Es wurden jedoch nicht alle Städte weltweit miteinander verglichen, sondern nur jene, von denen es auch zuverlässige Daten gab. 100 Städte blieben schlussendlich im Ranking. Die Top drei Städte, in denen es sich besonders relaxt leben lässt sind Reykjavik, die Hauptstadt Islands, dicht gefolgt von Bern in der Schweiz und Helsinki in Finnland.

Zwei Österreichische Städte in den Top 10

Drei Österreichische Städte schaffen es sogar unter die ersten 13 Plätze. Innsbruck, Graz und Wien.

Die 13 Städte mit dem geringsten Stresspotential:

Reykjavik (Island) Bern (Schweiz) Helsinki (Finnland) Wellington (Neuseeland) Melbourne (Australien) Oslo (Norwegen) Kopenhagen (Dänemark) Innsbruck (Österreich) Hannover (Deutschland) Graz (Österreich) Liverpool (Großbritannien) Montreal (Kanada) Wien (Österreich)

Sollten sie auf Ruhe und ein relaxtes Leben wertlegen, sollten sie diese Städte meiden.

Das sind die Schlusslichter der Einhundert-Städte-Liste:

Mumbai (Indien) auf Platz 100 im Ranking

Lagos (Nigeria) auf Platz 99 im Ranking

Manila (Philippinen) auf Platz 98 im Ranking

Neu-Delhi (Indien) auf Platz 97 im Ranking

Bagdad (Irak) auf Platz 96 im Ranking

Kabul (Afghanistan) auf Platz 95 im Ranking

Moskau (Russland) auf Platz 94 im Ranking

Karatschi (Pakistan) auf Platz 93 im Ranking

Jakarta (Indonesien) auf Platz 92 im Ranking

Kiew (Ukraine) auf Platz 91 im Ranking

Mumbai als Stress-Hotspot

Die stressgeplagtesten Stadtbewohner findet man laut der Yaay.com-Studie in Mumbai (Indien) gefolgt von Lagos (Nigeria) und Manila auf den Philippinen.