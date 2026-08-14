International Emmy für TV-Macher Gerhard Zeiler

Riesen-Ehrung für den gebürtigen Österreicher Gerhard Zeiler! Der Medienmanager wird mit dem International Emmy Directorate Award ausgezeichnet. Seine Karriere prägte die globale Fernsehwelt.

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Der 71-jährige Gerhard Zeiler, President of International bei Warner Bros. Discovery und ehemalige CEO der RTL Group, erhält den Directorate Award bei der Verleihung der International Emmys. Bruce L. Paisner, President und CEO der International Academy of Television Arts & Sciences, würdigt den gebürtigen Österreicher mit klaren Worten: "Gerhard Zeiler hat einige der weltweit einflussreichsten Medienunternehmen aufgebaut und geleitet und die internationale Fernsehbranche in Zeiten tiefgreifenden Wandels maßgeblich mitgeprägt. Während seiner gesamten Laufbahn basierte sein unternehmerisches Geschick auf einer tiefen Wertschätzung für die kreativen Talente und die Erzählkunst, die unsere Branche ausmachen. Die Academy freut sich darauf, ihn mit dem International Emmy® Directorate Award 2026 zu ehren."

Karrierestationen vom ORF bis Hollywood

Zeiler blickt auf eine eindrucksvolle Laufbahn in der Medienbranche zurück. Von 1994 bis 1998 war er als Generalintendant des ORF tätig, ehe er die Geschäftsführung von RTL und im Jahr 2003 schließlich den Posten des CEO bei der RTL Group übernahm. Im Jahr 2012 folgte der Wechsel zur damaligen Time Warner. In seiner heutigen Rolle als President of International bei Warner Bros. Discovery förderte er unter anderem strategische Partnerschaften. Diese führten dazu, dass HBO Max innerhalb von etwas mehr als drei Jahren von einem einzigen Markt auf über 130 Länder weltweit expandieren konnte.

Dankbarkeit für die Auszeichnung

Der Manager reagierte gerührt auf die Ankündigung der Auszeichnung bei den International Emmys. Zeiler äußerte sich zu der Ehrung wie folgt: "Es ist mir eine große Ehre, von der International Academy mit dem International Emmy® Directorate Award ausgezeichnet zu werden. Meine Leidenschaft für Medien reicht bis in meine früheste Kindheit zurück; schon früh erkannte ich die Kraft des Fernsehens, Menschen zusammenzubringen und Einblicke in andere Kulturen und Denkweisen zu gewähren. Die Rolle der Medien bei der weltweiten Vernetzung erfordert ein tiefes Verständnis für unterschiedliche Kulturen – sowohl für globale Trends als auch für lokale Nuancen. Ich schätze mich sehr glücklich, auf eine Karriere zurückblicken zu können, die mir weltweit Erkenntnisse und Perspektiven darüber vermittelt hat, was fesselndes Fernsehen ausmacht. Diese Branche ist einzigartig; sie wird angetrieben von Leidenschaft, Ehrgeiz und dem Wunsch, Geschichten zu erzählen, die das Publikum berühren. Ich nehme diese Auszeichnung mit großer Dankbarkeit gegenüber den Kollegen, Partnern und kreativen Talenten entgegen, die diesen Weg inspiriert haben."