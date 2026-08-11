Ted Lasso kehrt endlich auf die Trainerbank zurück

Letzte Woche feierte Ted Lasso nach drei Jahren Pause sein Serien-Comeback. Jetzt kehrt er nach England zurück und hat in der 2. neuen Folge beim AFC Richmond auch mit Gegenwind zu kämpfen.

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In der ersten Folge der 4. Staffel machte Ted Lasso noch Kansas unsicher. Auch als Supermarkt-Kassier. Jetzt kehrt der Kult-Trainer endlich nach England zurück. Die neue Episode "Immer seltsamer und seltsamer", die ab Mittwoch (12. August) auf Apple TV+ zu sehen ist, setzt Ted (Jason Sudeikis) wieder auf die Trainerbank vom AFC Richmond zurück. Allerdings beim Frauenteam Lady Greyhounds. Und das gefällt nicht allen!

Co-Trainerin Alice Chilton ist von Ted Lasso weniger begeistert. © Apple TV

Während Rebecca (Hannah Waddingham), Roy Kent (Brett Goldstein), Coach Beard (Brendan Hunt) und Co. seine Rückkehr begrüßen hat die neue Co-Trainerin Alice Chilton (Tanya Reynolds, bekannt aus “Sex Education”) damit zu kämpfen. Auch weil sie bis kurzem noch aktive Spielerin war und nun geplagt von einer wiederkehrenden Kreuzbandverletzung den Übergang zur Trainerin vollzieht. Reibereien mit Ted Lasso inklusive.

Jason Sudeikis (Ted Lasso) mit Tanya Reynolds (Alice Chilton © Apple TV

"Mich faszinierte die Idee einer Figur, die nach außen hin sehr spröde und abweisend wirkt, im Inneren aber eigentlich ziemlich verletzlich ist," so Reynolds über ihre Rolle, die bis zum 7. Oktober noch in 8 weiteren Folgen Ted Lasso das Leben schwer macht.