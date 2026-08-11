TV-Highlights
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Neue Folge

Ted Lasso kehrt endlich auf die Trainerbank zurück

Thomas Zeidler-Künz
von
Drei Trainer im blauen Trainingsanzug stehen nebeneinander auf einem Fußballfeld.
© Apple TV
Letzte Woche feierte Ted Lasso nach drei Jahren Pause sein Serien-Comeback. Jetzt kehrt er nach England zurück und hat in der 2. neuen Folge beim AFC Richmond auch mit Gegenwind zu kämpfen.
OE24 auf Google bevorzugen

In der ersten Folge der 4. Staffel machte Ted Lasso noch Kansas unsicher. Auch als Supermarkt-Kassier. Jetzt kehrt der Kult-Trainer endlich nach England zurück. Die neue Episode "Immer seltsamer und seltsamer", die ab Mittwoch (12. August) auf Apple TV+ zu sehen ist, setzt Ted (Jason Sudeikis) wieder auf die Trainerbank vom AFC Richmond zurück. Allerdings beim Frauenteam Lady Greyhounds. Und das gefällt nicht allen!

Auch interessant

Fan-Frust über „House of the Dragon”

"Spider-Man" schnappt sich bei uns schon das "Goldene Ticket"

"The End of Oak Street" sorgt für neues Dino-Gruseln

Zwei Trainer stehen auf einem Sportplatz, einer zeigt mit dem Arm nach vorne.
Co-Trainerin Alice Chilton ist von Ted Lasso weniger begeistert. © Apple TV

Während Rebecca (Hannah Waddingham), Roy Kent (Brett Goldstein), Coach Beard (Brendan Hunt) und Co. seine Rückkehr begrüßen hat die neue Co-Trainerin Alice Chilton (Tanya Reynolds, bekannt aus “Sex Education”) damit zu kämpfen. Auch weil sie bis kurzem noch aktive Spielerin war und nun geplagt von einer wiederkehrenden Kreuzbandverletzung  den Übergang zur Trainerin vollzieht. Reibereien mit Ted Lasso inklusive.

Zwei Trainer stehen nebeneinander, einer lächelt, die andere blickt ernst, beide tragen Sportkleidung.
Jason Sudeikis (Ted Lasso) mit Tanya Reynolds (Alice Chilton © Apple TV

"Mich faszinierte die Idee einer Figur, die nach außen hin sehr spröde und abweisend wirkt, im Inneren aber eigentlich ziemlich verletzlich ist," so Reynolds über ihre Rolle, die bis zum 7. Oktober noch in 8 weiteren Folgen Ted Lasso das Leben schwer macht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mutige Bikini-Models gesucht!

Im Bann der Teenie-Serien

So cool meldet sich Ted Lasso zurück

Obama plant Deutschland-Besuch

Ehevertrag und Fettabsaugung: Die irren Geschenke für die Oscar-Stars

Ted Lasso kehrt endlich auf die Trainerbank zurück

Fenster und Menüs schneller öffnen

Fan-Frust über „House of the Dragon”

Neonazis greifen jüdische Jugendliche an

American Express zahlt Millionen an Kunden zurück