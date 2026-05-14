Victoria Swarovski: Kritik trotz sexy Glitzer-Body bei ESC-Show

Wilde Showeinlagen und ein gewagtes Outfit: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sorgten beim zweiten ESC-Halbfinale in der Wiener Stadthalle für ordentlich Gesprächsstoff beim Publikum.

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle am Donnerstag hielt für die Zuschauer einige Überraschungen bereit. Neben den musikalischen Beiträgen der Kandidatenländer standen vor allem die beiden Moderatoren im Zentrum der Aufmerksamkeit. Victoria Swarovski und Michael Ostrowski zeigten dem ORF-Publikum eine völlig neue Seite und griffen während der Live-Sendung sogar selbst zum Mikrofon.

Überraschender Gesang zum Auftakt

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Gleich zu Beginn der Show präsentierte das Duo eine Coverversion von „Wasted Love“, dem Vorjahres-Siegerhit von JJ. Doch das war erst der Anfang eines turbulenten Abends. Später griff Michael Ostrowski plötzlich zur Gitarre, was von Victoria Swarovski zunächst trocken kommentiert wurde: „Du kannst doch nicht mal die Gitarre spielen?!“ Während Ostrowski anschließend den Klassiker „I’m So Excited“ von den Pointer Sisters anstimmte, verschwand die 32-Jährige kurzerhand von der Bildfläche und rannte davon.

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Blitz-Verwandlung zur Popdiva

Lange blieb die Moderatorin allerdings nicht weg. Wenig später kehrte sie mit einem radikal veränderten Look zurück auf die Bühne der Stadthalle. Statt der eleganten Abendrobe trug die bekannte „Let’s Dance“-Moderatorin plötzlich einen funkelnden Glitzer-Body. Inmitten von Backgroundtänzern und einer intensiven 80er-Jahre-Atmosphäre lieferte sie eine Performance ab, die man von ihr so bisher kaum kannte. Die Verwandlung in eine Popdiva geschah mitten in der Show und überraschte viele Fans vor den Bildschirmen.

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Kritik an Showeinlage

Trotz sexy Look wurde die Show-Einlage aber eher zur Lachnummer. "Cringe" fanden viele Zuseher die Performance. "Die schlechtesten Moderatoren der Eurovision-Geschichte" postete ein erboster ESC-Fan.

Da half auch des Outfit von Victoria leider nichts mehr...