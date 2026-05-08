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Helene Fischer meldet sich mit neuer Musik zurück
© zeidler

Countdown

Helene Fischer meldet sich mit neuer Musik zurück

08.05.26, 21:07
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Tagelang sorgte ein Countdown auf den Kanälen von Helene Fischer für Spekulationen unter ihren Fans. Jetzt ist klar, was dahintersteckt: Die Schlagersängerin veröffentlicht neue Musik. Am 29. Mai erscheint ihre neue Single „Heute Nacht“. 

Damit gibt Helene Fischer nach langer Zeit erstmals wieder einen Vorgeschmack auf ein neues Studioalbum. Seit ihrem letzten großen Album „Rausch“ aus dem Jahr 2021 warten Fans auf frische Songs der Sängerin. 

Erste Einblicke auf Instagram

Auf Instagram kündigte Helene die neue Single offiziell an und veröffentlichte dazu bereits das Coverbild. 

Parallel dazu laufen aktuell auch die Vorbereitungen für ihre große „360 Grad“-Stadiontour. Die Konzertreihe startet im Juni und führt die Sängerin durch mehrere Länder. Gleichzeitig feiert Helene damit auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Viele Fans gehen bereits davon aus, dass die neue Single dort erstmals live performt wird.

Comeback nach Babypause

Privat hatte sich Helene Fischer zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Sommer 2025 legte die Sängerin eine Pause ein. Anfang 2026 feierte sie schließlich ihr TV-Comeback bei den „Schlagerchampions“. Mit neuer Musik und ihrer großen Tour scheint Helene Fischer jetzt endgültig zurück im Rampenlicht zu sein.

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