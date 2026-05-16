FPÖ-Vilimsky Gast in Israel: "Bastion gegen Islamismus"

Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, hat in Israel an offiziellen Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung Jerusalems teilgenommen.

Das berichtete die FPÖ in einer Presseaussendung am Freitag. Dort habe Vilimsky mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, Präsident Isaac Herzog und Knesset-Präsident Amir Ohana gesprochen.

Verkehrsministerin Miri Regev

Die israelische Verkehrsministerin Miri Regev hätte Vilimsky eingeladen. Vilimsky betonte die wechselseitigen Anstrengungen und guten Beziehungen zwischen der FPÖ und dem Staat Israel.

"Immer radikaler werdender Islamismus

"Israel ist der einzige demokratische Staat in der Region sowie die letzte Bastion gegen einen immer radikaler werdenden Islamismus und verdient dafür größten Respekt", so Vilimsky.