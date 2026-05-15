Trump plant Helden-Park in Washington

US-Präsident Donald Trump will in Washington einen gigantischen Skulpturenpark für amerikanische „Helden“ errichten. Geplant sind Statuen von Gründervätern, Kriegshelden, Sportlern und Künstlern. Für jede Statue sollen Fördergelder von bis zu 200.000 Dollar fließen.

Nach dem Willen von Donald Trump soll entlang des Flusses Potomac in Washington ein neuer Park entstehen. Der sogenannte „Nationale Garten der amerikanischen Helden“ soll künftig Skulpturen bedeutender US-Persönlichkeiten zeigen, darunter Gründerväter, Kriegshelden, Athleten und Künstler.

Trump kündigte das Projekt auf seiner Plattform Truth Social an.

Bis zu 200.000 Dollar pro Statue

Das National Endowment for Humanities, eine Einrichtung der US-Regierung, stellt Fördergelder von bis zu 200.000 Dollar pro Statue bereit. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump die Planung eines öffentlichen Skulpturengartens per Dekret angestoßen. Nach Beginn seiner zweiten Amtszeit griff er das Projekt erneut auf.

Auch neuer Ballsaal geplant

Neben dem Helden-Park treibt Trump auch Umbaupläne am Weißen Haus voran. Ein neuer Ballsaal soll laut Trump im September 2028 eröffnet werden. Dafür wurde der historische Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen. Die Kosten für das Projekt könnten laut Berichten bei bis zu 400 Millionen Dollar liegen.

Denkmalschützer alarmiert

Gegen die Baupläne gibt es jedoch Widerstand. Denkmalschützer kritisieren insbesondere den Abriss des historischen Gebäudeteils und laufen gegen das Vorhaben Sturm.