ÖVP prescht vor: ORF soll 100 Millionen Euro sparen

Auch der ORF soll zur Budgetkonsolidierung beitragen, fordert die ÖVP.

"Der ORF muss einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten", schreibt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti auf Instagram. "Wenn bei Sozialleistungen gespart werden muss, dann ist es nur fair, dass auch der ORF einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leistet - etwa in der Größenordnung von 100 Millionen Euro", so der ÖVP-Politiker.

Das wäre - "nach den Diskussionen über hohe Gehälter und üppige Pensionszusagen" - auch ein "wichtiges Signal an die Bevölkerung", schreibt Marchetti.

Wie der "Standard" berichtete, könnte es sich um die Abgeltung für den Entfall der Umsatzsteuer mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag handeln, die aus dem Bundesbudget gekürzt werden soll. Dadurch fiele ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Vorsteuerabzug weg.