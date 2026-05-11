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© APA/TOBIAS STEINMAURER

Budgetkonsolidierung

ÖVP prescht vor: ORF soll 100 Millionen Euro sparen

11.05.26, 18:23
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Auch der ORF soll zur Budgetkonsolidierung beitragen, fordert die ÖVP. 

"Der ORF muss einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten", schreibt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti auf Instagram. "Wenn bei Sozialleistungen gespart werden muss, dann ist es nur fair, dass auch der ORF einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leistet - etwa in der Größenordnung von 100 Millionen Euro", so der ÖVP-Politiker.

Das wäre - "nach den Diskussionen über hohe Gehälter und üppige Pensionszusagen" - auch ein "wichtiges Signal an die Bevölkerung", schreibt Marchetti. 

Wie der "Standard" berichtete, könnte es sich um die Abgeltung für den Entfall der Umsatzsteuer mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag handeln, die aus dem Bundesbudget gekürzt werden soll. Dadurch fiele ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Vorsteuerabzug weg.

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