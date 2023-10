Wirbel um VdB-Gaza-Tweet

Während internationale Staats- und Regierungschefs – wie etwa Deutschlands Bundeskanzler Scholz – Angaben zu jeglichen Opferzahlen zur Explosion vor einem Spital in Gaza vermieden, postete Bundespräsident Alexander Van der Bellen Stunden später am Mittwoch von „hunderten Toten“.

The shock at the report of rocket fire on the al-Ahli Arab hospital in Gaza, with hundreds killed, runs deep.



In the face of the inhuman pain suffered by civilians, our sympathy belongs to the families of the victims and the injured. (1/2)