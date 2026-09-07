Neues Zuhause mit Garten: 13 geförderte Häuser in Grafenbach

In Grafenbach-St. Valentin entstehen derzeit 13 geförderte Reihen- und Doppelhäuser. Rund 107 Quadratmeter Wohnfläche, Eigengärten, moderne Energietechnik und zwei Stellplätze pro Haus sollen vor allem Familien ansprechen.

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In der Marktgemeinde Grafenbach-St. Valentin im Bezirk Neunkirchen entsteht neuer Wohnraum: Die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen realisiert in der Blumengasse 2a den zweiten Bauabschnitt einer Reihen- und Doppelhausanlage. Insgesamt entstehen 13 geförderte Wohneinheiten in Niedrigenergiebauweise mit Kaufoption. Der Baubeginn erfolgte im Juli 2025, die Fertigstellung ist voraussichtlich für Oktober 2026 geplant.

Viel Platz auf zwei Ebenen

Das Projekt umfasst elf Reihenhäuser und zwei Doppelhaushälften mit jeweils rund 106,7 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Im Erdgeschoss befinden sich Diele, Wohn- und Essbereich mit Küche, WC und Technikraum. Im Obergeschoss sind drei Zimmer, eine Galerie, Badezimmer und ein separates WC vorgesehen. Terrasse, Eigengarten und zusätzliche Außenlagerräume gehören ebenfalls zu den Wohneinheiten.

Das Raumkonzept bietet damit besonders Familien viel Platz. Der offene Wohn- und Essbereich bildet das Zentrum des Erdgeschosses, während die drei Zimmer im Obergeschoss flexibel als Schlaf-, Kinder- oder Arbeitszimmer genutzt werden können.

Garten und zwei Stellplätze inklusive

Ein weiterer Pluspunkt sind die privaten Außenflächen. Die Größe der Eigengärten variiert je nach Wohneinheit. Zusätzlich stehen jeder Wohneinheit zwei PKW-Abstellplätze zur Verfügung. Für Besucher sind weitere Stellplätze vorgesehen, außerdem entstehen drei Fahrradabstellräume.

Auch an die Elektromobilität wurde gedacht: Die Stellplätze erhalten eine Leerverrohrung, sodass später eine Wallbox für Elektroautos nachgerüstet werden kann.

© SGN Wohnen

Moderne Energietechnik

Die Häuser werden in Niedrigenergiebauweise errichtet. Ein Vollwärmeschutzsystem und Kunststofffenster mit Dreifach-Isolierverglasung sollen für eine gute Wärmedämmung sorgen.

Für Heizung und Warmwasser kommt jeweils eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. Die Wärme wird über eine Fußbodenheizung verteilt. Zusätzlich wird auf jedem Reihenhaus beziehungsweise jeder Doppelhaushälfte eine Photovoltaikanlage mit mindestens 0,75 kWp installiert.

Zur Ausstattung zählen außerdem Außenrollläden sowie Vorbereitungen für SAT, Internet und Telefon über Glasfasertechnologie.

Eine Gemeinde mit Herz erwartet Sie. Mehr Informationen zur Gemeinde Grafenbach-St. Valentin und ihrer Partnergemeinde Surberg in Bayern, finden Sie unter: https://www.grafenbach.at/

Ruhige Lage und gute Anbindung

Die Wohnanlage liegt in einem ruhigen Wohngebiet in Grafenbach-St. Valentin. Gloggnitz und Ternitz sind laut Projektunterlagen in etwa fünf Autominuten, Neunkirchen in rund zehn und Wiener Neustadt in etwa 25 Minuten erreichbar.

Vor Ort befinden sich unter anderem Kindergarten, Volksschule, Allgemeinmediziner, Bäckerei und Bankfiliale. Auch der Bahnhof Pottschach ist laut SGN in rund zehn Gehminuten erreichbar. Wander- und Radwege sowie das örtliche Vereinsleben bieten zusätzliche Freizeitmöglichkeiten.

© SGN Wohnen

Wohnen mit Kaufoption

Alle 13 Häuser werden als geförderte Wohneinheiten mit Kaufoption angeboten. Das Modell richtet sich damit an Menschen, die zunächst mieten und sich langfristig die Möglichkeit auf Eigentum offenhalten möchten.

Mit modernen Energielösungen, familiengerechten Grundrissen, privaten Freiflächen und einer guten Anbindung verbindet das Projekt die Vorteile eines Hauses mit den Möglichkeiten des geförderten Wohnens. Die Fertigstellung ist für Oktober 2026 vorgesehen.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Daniela Lehner

Tel.: +43 2635 64756 65

E-Mail: daniela.lehner@sgn.at