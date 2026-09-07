Fünf geförderte Mietwohnungen entstehen in Wöllersdorf

In Wöllersdorf-Steinabrückl entsteht ein neues Wohnprojekt speziell für junge Menschen. Am Stadtweg 7 werden fünf geförderte Mietwohnungen in Niedrigenergiebauweise errichtet. Die Fertigstellung ist für Februar 2027 geplant.

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Am südwestlichen Ortsrand von Steinabrückl, im Bereich der sogenannten Feuerwerksanstalt, entsteht derzeit eine kleine Wohnhausanlage mit insgesamt fünf Wohneinheiten. Das zweigeschossige Gebäude wird ohne Keller errichtet. Zwei Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss, drei weitere im Obergeschoss.

Rund 54 Quadratmeter Wohnfläche

Die Wohnungen verfügen über Wohnflächen von knapp 54 bis rund 54,5 Quadratmetern. Zur Ausstattung gehören jeweils Vorraum, Abstellraum, Wohnbereich mit Kochnische und Essplatz, ein Zimmer sowie ein Badezimmer mit Dusche und WC. Die beiden Erdgeschosswohnungen punkten zusätzlich mit Terrasse und Eigengärten von rund 63 Quadratmetern. Die drei Wohnungen im Obergeschoss verfügen jeweils über einen rund 6,4 Quadratmeter großen Balkon.

Nachhaltig und zeitgemäß ausgestattet

Das Gebäude wird als Niedrigenergiehaus in massiver Bauweise errichtet. Dreifach verglaste Kunststofffenster mit Außenrollläden und ein Vollwärmeschutzsystem sollen für eine gute Energieeffizienz sorgen. Für Heizung und Warmwasser kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, die Wärme wird über eine Fußbodenheizung verteilt. Ergänzend entsteht auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von rund 5 kWp.

Zur Anlage gehören insgesamt zehn PKW-Stellplätze, drei davon überdacht. Für eine spätere Nachrüstung mit E-Ladestationen werden entsprechende Leerverrohrungen vorgesehen. Auch Fahrradabstellplätze, Einlagerungsräume und ein Kinderwagenabstellraum sind Teil des Projekts.

© SGN Wohnen

Gute Anbindung und viel Natur

Wöllersdorf-Steinabrückl verbindet eine naturnahe Lage mit guter Verkehrsanbindung. Wien ist über die A2 laut Projektunterlagen in rund 40 Minuten erreichbar, mit der Bahn über Wiener Neustadt dauert die Fahrt etwa 50 Minuten. Kindergarten, Volksschule, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung. Wander- und Radwege sowie Sport- und Naherholungsmöglichkeiten ergänzen das Freizeitangebot.

Das Projekt wird von der SGN – Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen realisiert. Baubeginn war im Oktober 2025, die Fertigstellung ist voraussichtlich für Februar 2027 vorgesehen.

Speziell für junge Mieter

Die Wohnungen werden im Rahmen des Modells "Junges Wohnen" ausschließlich zur Miete vergeben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Bewohner bei der Anmietung das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei Ehe- oder Lebenspartnerschaften muss zumindest eine Person diese Voraussetzung erfüllen. Der Finanzierungsbeitrag ist laut Förderkriterien mit maximal 4.000 Euro begrenzt.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Rudolf Georg Kochesser, MA

Tel.: +43 2635 64756 33

E-Mail: rudolf.kochesser@sgn.at