CITY GARDEN – Urban wohnen. Natürlich leben.

Ein persönlicher IMMO Tipp von Sascha Haimovici, geschäftsführendem Gesellschafter IMMOcontract:

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1230 Wien I modernes Wohnensemble I urbaner Komfort I großzügige Grünräume I nachhaltiges Wohnen

Das Projekt City Garden umfasst vier neu errichtete Wohngebäude sowie eine revitalisierte historische Kleinbahnfabrik und bietet damit ein abwechslungsreiches Zuhause für Singles, Paare und Familien ebenso wie attraktive Möglichkeiten für Anleger.

Jede Wohnung verfügt über eine private Freifläche – je nach Lage als Eigengarten, Balkon, Loggia oder Terrasse – und erweitert den Wohnraum ins Freie.

Besonders beeindruckt Sascha Haimovici die großzügige Gestaltung der gesamten Anlage: „Nur rund die Hälfte des Grundstücks wird verbaut. Dadurch entstehen weitläufige Grün- und Begegnungsflächen, die dem Projekt seinen besonderen, parkähnlichen Charakter verleihen. Ein Kleinkinderspielplatz sowie ein eigener Kinder- und Jugendspielbereich bieten zusätzlichen Raum für Familien und machen das Wohnensemble zu einem Ort, an dem sich unterschiedlichste Generationen wohlfühlen können."

Sascha Haimovici © Johannes KERNMAYER

Historischer Charme trifft zeitgemäßes Wohnen

Ein besonderes Highlight des Projekts bildet das liebevoll revitalisierte Bestandsgebäude einer ehemaligen Kleinbahnfabrik. Großzügige Fensterflächen sorgen hier für außergewöhnlich viel Tageslicht, während Raumhöhen von rund drei Metern ein besonderes Wohngefühl schaffen. Der historische Charakter des Gebäudes wird behutsam bewahrt und mit zeitgemäßer Architektur und moderner Ausstattung kombiniert.

© IMMOcontract

Nachhaltig geplant – zukunftsorientiert gebaut

Ressourcenschonende Bauweise und eine moderne, CO₂-arme Energieversorgung sorgen nicht nur für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern tragen auch langfristig zur Reduktion der laufenden Betriebskosten bei. Ein durchdachtes Energiekonzept sorgt für Wohnkomfort, Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung miteinander verbindet. Das Projekt erfüllt die Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung zu 100 %.

Information

Wohnfläche ab 40m²

Kaufpreis ab € 268.770,-

© IMMOcontract

Zwischen Stadt und Natur

Die Lage zwischen Rosenhügel und Liesingbach verbindet zwei Qualitäten, die im urbanen Raum nur selten zusammentreffen: die Nähe zur Natur und eine ausgezeichnete Infrastruktur.

Grünräume und Naherholungsmöglichkeiten befinden sich ebenso in der Umgebung wie sämtliche Einrichtungen für den täglichen Bedarf. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, traditionelle Heurigenlokale, Apotheke, Schulen und Kindergärten sind rasch erreichbar.

CITY GARDEN – ein Zuhause mit Freiraum, nachhaltiger Technik und hoher Lebensqualität im grünen Süden Wiens.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Frau Mag. Lirsch-Toifl

Tel.: +43 664 6000 8202

E-Mail: I.Lirsch@IMMOcontract.at