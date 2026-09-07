DANUBEFLATS – The One and Only

Ein persönlicher IMMO Tipp von Sascha Haimovici, geschäftsführendem Gesellschafter IMMOcontract:

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

1220 Wien I Wohnen über Wien. Direkt an der Donau. In einer neuen Dimension.

Mit den DANUBEFLATS wurde an einem der spektakulärsten Standorte Wiens ein neues Wahrzeichen geschaffen. Direkt an der Neuen Donau erhebt sich Österreichs höchster Wohnturm rund 180 Meter über die Stadt und verbindet außergewöhnliche Architektur mit exklusivem Wohnkomfort, umfangreichen Services und einem unvergleichlichen Freizeitangebot.

Auf insgesamt 48 Stockwerken eröffnet sich eine Wohnwelt, die weit über die eigenen vier Wände hinausgeht. Großzügige Verglasungen, beeindruckende Ausblicke, hochwertige Materialien, Smart-Living-Technologie und durchdachte Grundrisse schaffen ein außergewöhnliches Wohngefühl – urban, international und gleichzeitig unmittelbar am Wasser.

„Die DANUBEFLATS sind fertiggestellt und bieten die seltene Gelegenheit, ab sofort einen Erstbezug in einem der prestigeträchtigsten Wohnprojekte Österreichs zu genießen." so Sascha Haimovici über das Projekt.

Zu den besonderen Highlights zählen:

Repräsentative 5-Star-Lobby mit Doorman-Service

Exklusiver Spa- und Wellnessbereich

Sauna, Ruhebereiche und Yoga-Raum

Modern ausgestatteter Fitnessbereich

Ganzjährig beheizter Pool

Cocktailbar

Business Lounge

Event Lounge und Executive Lounge

Begrünte Sky-Gärten

Attraktiv gestaltetes und begrüntes "Park"-House

Wohnen direkt am Wasser

Eine Besonderheit der DANUBEFLATS ist die einzigartige Verbindung von urbanem Wohnen und Natur. Der direkte Zugang zur Neuen Donau unterstreicht die außergewöhnliche Lage des Projekts, dank der nahen U1 Station kommen Sie in kürzester Zeit in die Wiener Innenstadt

© IMMOcontract

DANUBEFLATS – Wohnen über den Dingen

Spektakuläre Architektur, außergewöhnliche Ausblicke, exklusive Services und eine einzigartige Lage unmittelbar an der Donau machen die DANUBEFLATS zu einem Wohnprojekt, das in Wien seinesgleichen sucht.

Ein Zuhause für Menschen, die nicht einfach nur wohnen, sondern außergewöhnlich leben möchten.

Information

Wohnfläche ab 36m²

Kaufpreis ab € 432.500,-

© IMMOcontract

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Projektteam Danubeflats

E-Mail: Danubeflats@IMMOcontract.at