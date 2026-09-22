Blaue Nivea-Dose: Schmeißen Sie die nie weg!

Die kultige Cremedose ist nichts für den Müll! Warum? Das verraten wir Ihnen.

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Jeder kennt sie, jeder hat sie schon einmal verwendet: Die berühmte Nivea-Creme, die unsere Haut seit Kindheitstagen mit einer wohltuenden Fettschicht pflegt und vor dem Austrocknen, Wind und Wetter schützt.

Kult-Verpackung

Verkauft wird die Creme, die seit Jahrzehnten in vielen Haushalten zur Grundausstattung gehört, in einer blauen Blechdose, die bereits Kultfaktor besitzt. Die praktische Dose mit ihrem pflegenden Inhalt findet sich nicht nur im Badezimmer. Dank des handlichen Format ist sie auch ein beliebter Begleiter auf Reisen oder immer in der Handtasche mit dabei. Selbst T-Shirts wurden ihrem Aussehen bereits nachempfunden.

Kein Abfall

Aber was tun, wenn die Creme aufgebraucht ist. Die meisten befördern die Dose in den Mist (bitte nie in den Restmüll, sondern in die gelbe Tonne für Plastik und Metall). Aber eigentlich ist die praktische Dose viel zu schade zum Wegwerfen.

Wofür die Dose gut ist? Eigentlich für fast alles. Gründlich gereinigt ist sie das perfekte Behältnis für kleine Gegenstände, die sonst leicht verloren gehen. Vom Ohrstecker bis zum Ring, von Pflastern über Haargummis bis zu Nadeln passt alles hinein, ist gut verwahrt und jederzeit zur Hand.

DIY-Hit

Doch auch unterwegs bewährt die Kultdose von Nivea sich: ein paar Nüsse oder Obst als Snack fürs Büro und den Spaziergang. Rein damit! Wer sich an dem Blau sattgesehen hat, kann sie auch ganz leicht einem Makeover unterziehen und ihr mit coolen Stickern und schönen Geschenkpapierresten ein neues Aussehen schenken.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Nu kann man aus den Dosen Blumentöpfe machen, sie eignen sich als Behältnisse für selbstgemachte Kerzen und, und, und.