Mit dem Spatenstich in der Kurbadstraße im 10. Bezirk startet die Errichtung des 29. Gemeindebau NEU. Im Quartier „Klimafit leben an der U1" entstehen bis 2028 83 leistbare Gemeindewohnungen mit attraktiven Freiräumen, vielfältigen Gemeinschaftsangeboten sowie einem besonderen Augenmerk auf Klimafitness.

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„Jeder neue Gemeindebau ist das unmissverständliche Bekenntnis, den sozialen Wohnbau in Wien zu bewahren und weiter auszubauen. Damit setzen wir den Einsatz für sicheres, leistbares und langfristiges Wohnen für die Wienerinnen und Wiener konsequent fort. Mit dem Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße schaffen wir ein leistbares Zuhause für 200 Bewohnerinnen und Bewohner mit einem modernen Wohnumfeld, das Erholung, Nachbarschaft und soziales Miteinander fördert", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Der neue Gemeindebau in der Kurbadstraße vereint leistbares Wohnen, hohe Lebensqualität und eine gute Öffi-Anbindung durch die U1, mit der man in nur 15 Minuten am Stephansplatz ist. Das Wohnbauvorhaben ist der bereits der fünfe Gemeindebau NEU in Favoriten, was zeigt, wie wichtig uns die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist. Weitere Pluspunkte für den Standort sind die Nähe zum Kurpark Oberlaa und der Therme Wien sowie die geplante Bildungsinfrastruktur", ergänzt Gerhard Blöschl, Bezirksvorsteher Stellvertreter Favoriten.

„Der Gemeindebau NEU mit 83 leistbaren Wohnungen bietet weit mehr als modernen Wohnraum: Großzügige Gemeinschaftsflächen, ein naturnaher Waldspielplatz, attraktive Dach- und Freiräume sowie eine fahrradfreundliche Infrastruktur fördern Lebensqualität und Nachbarschaft. Dank der sensiblen Einbindung in den Bestand und des Erhalts wertvoller Bäume entsteht ein Wohnprojekt, das Klimafitness, ökologische Verantwortung und soziale Qualität nachhaltig vereint", sagt Philipp Wachter, Vizedirektor von Wiener Wohnen.

„Das Wohnprojekt in der Kurbadstraße stellt einen weiteren wichtigen Schritt für leistbaren, zukunftsorientierten Wohnraum in Wien dar. Die ressourcenschonende Bauweise, der Erhalt des wertvollen Baumbestands und die umfangreichen Begrünungsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zu einem klimafitten Stadtquartier. Gleichzeitig schaffen flexible Wohnungsgrundrisse, vielfältige Gemeinschaftsangebote und großzügige Freiräume ein Wohnumfeld, das den Bedürfnissen der Bewohnerinnen ebenso gerecht wird wie den Anforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung", betont WIGEBA Direktor Paul Steurer.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch © Stadt Wien/Martin Votava

Gemeinschaft und Nachbarschaft im Mittelpunkt

Der Gemeindebau NEU liegt direkt am Kurpark Oberlaa und fügt sich behutsam in die bestehende Landschaft ein. Die Gestaltung schafft vielfältige Grün- und Aufenthaltsräume für Bewohner*innen und die Nachbarschaft. Das Projekt setzt bewusst auf Begegnung und soziale Vernetzung. Herzstück der Anlage ist ein Gemeinschaftsraum mit Küche im ersten Obergeschoß, der direkt mit einer großzügigen Gemeinschaftsterrasse und einer begrünten Kaskadenlandschaft verbunden ist. Ergänzt wird das Angebot durch einen Waschsalon mit angeschlossener Dachterrasse, Urban-Gardening-Bereiche sowie zahlreiche gemeinschaftlich nutzbare Aufenthaltsflächen. Besonderes Highlight ist der naturnahe „Waldspielplatz" im bestehenden Baumbestand. Ergänzt durch Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungsangebote entsteht ein attraktiver Freiraum für Kinder, Jugendliche und Familien.

Klimafit und nachhaltig gebaut

Bereits in der Planung wurde großer Wert auf Ressourcenschonung und Klimafitness gelegt. Die Gebäude fügen sich in das bestehende Gelände ein, wodurch Eingriffe in den Boden minimiert und wertvolle Bäume erhalten werden können. Gleichzeitig sorgen großzügige Begrünungen, private Freiräume, Dachgärten und vielfältige Grünstrukturen für eine hohe Aufenthaltsqualität und ein angenehmes Mikroklima. Durch kompakte Baukörper, effiziente Grundrisse und innovative Bauweisen werden sowohl Bau- als auch Betriebskosten reduziert.

Spatenstich zum Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße, 1100 Wien, mit StRin Elke Hanel-Torsch und BV-Stv. Ing. Gerhard Blösch. © Stadt Wien/Martin Votava

Gemeindebau NEU Kurbadstraße im Überblick