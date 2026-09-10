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Private Käufer feiern Comeback

Ein Mann im Anzug blickt freundlich in die Kamera, unscharfer Hintergrund mit Leuchtschrift.
© Johannes KERNMAYER
Der Immobilienmarkt verändert sich: Private Käufer und Family Offices gewinnen an Bedeutung, während institutionelle Investoren zunehmend selektiver agieren.
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Der Immobilienmarkt sortiert sich neu. Während institutionelle Käufer wie Fonds, Versicherungen oder internationale Investoren lange tonangebend waren, gewinnen private Investoren, Family Offices und Eigennutzer wieder an Bedeutung. Gründe dafür sind selektivere Finanzierungen, höhere Eigenkapitalanforderungen und ein vorsichtigeres Auftreten großer Kapitalgeber. Private Käufer agieren oft flexibler, entscheiden schneller und nutzen Chancen dort, wo Institutionelle noch abwarten. Gleichzeitig bleiben professionelle Käufer wichtig, vor allem bei größeren Wohnanlagen, Entwicklungsprojekten und langfristig stabilen Ertragsobjekten. Der Marktanteil verschiebt sich daher nicht abrupt, sondern differenziert: Kleinere und mittlere Transaktionen werden stärker privat geprägt, großvolumige Deals bleiben institutionell relevant.

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