Starkes Vertrauen in Wohnimmobilien – besonders bei jungen Anlegern

Aktuelle repräsentative Studie zeigt großes Interesse der jungen Generation am Immobilienerwerb und bestätigt hohes Vertrauen der Österreicher in Wohnimmobilien

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Wien, 24. September 2026: Wohnimmobilien gelten als „sicherer Hafen" und haben bei den Österreichern weiterhin einen hohen Stellenwert als Geldanlage und Instrument zum langfristigen Vermögensaufbau. Mehr als drei Viertel der Österreicher halten Wohnimmobilien für eine sichere und attraktive Anlageform und sehen darin eine gute Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Dies spiegelt sich auch in der Investitionsbereitschaft wider: Knapp zwei Drittel der Österreicher (62,6 %) können sich vorstellen, zukünftig in Wohnimmobilien zu investieren. Diese und weitere spannende Ergebnisse liefert die RVW-Immobilienstudie, die anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) erstmals in Auftrag gegeben und vom renommierten Marktforschungsinstitut Marketagent durchgeführt wurde.

„Die Studie zeigt sehr klar, dass Wohnimmobilien bei den Österreicherinnen und Österreichern weiterhin einen hohen Stellenwert genießen und als sicherer Hafen für Investments wahrgenommen werden. Besonders erfreulich ist das große Interesse der jungen Generation. Für Anlegerinnen und Anleger kommt es darauf an, ein stimmiges Gesamtpaket zu schnüren, das wirtschaftlich tragfähig ist und langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht. Genau diese Kombination bieten wir als RVW mit unserem 'Rundum-sorglos-Paket' seit mittlerweile 20 Jahren sehr erfolgreich am Markt an", so Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH.

Gleichzeitig rechnen die Befragten weiterhin mit Druck am Wohnungsmarkt: Eine überwältigende Mehrheit (85,5 %) der Österreicher ist überzeugt davon, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den nächsten Jahren steigen wird. Acht von zehn Befragten (81,6 %) rechnen sogar mit einer Wohnungsknappheit in den großen österreichischen Städten.

Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerein Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH © Sabine Klimpt

Sicherheit schlägt maximale Rendite

Bei der Entscheidung für ein Investment in Wohnimmobilien zählen für die Österreicher vor allem Sicherheit, Wertbeständigkeit und planbare Kosten. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Objekts ist für drei Viertel (73,7 %) der Befragten der Kaufpreis, danach folgen der Zustand des Objektes (66,9 %) und die Lage (61,8 %). Die Energieeffizienz spielt nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle. Nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten (38 %) nennt dies als wichtigstes Auswahlkriterium.

Beim Zweck einer zukünftigen Investition in eine Wohnimmobilie zeigt sich ein breites Motivspektrum. Gut ein Drittel (36,2 %) der Befragten würde Eigennutzung und Geldanlage kombinieren, knapp ein Drittel (32,7 %) würde ausschließlich zum Zweck der Geldanlage investieren und rund ein Viertel (23,6 %) ausschließlich zur Eigennutzung. Die Motive unterscheiden sich dabei deutlich nach Geschlecht: Männer nennen wesentlich häufiger den Zweck der reinen Geldanlage (38,9 %) als Frauen (25,2 %), wohingegen Frauen Immobilien häufiger sowohl als Investment zur Eigennutzung als auch zur Geldanlage betrachten (43,8 %; Männer: 29,7 %).

Junge Generation setzt auf Immobilien

Die Ergebnisse der repräsentativen Studie zeigen ein langfristig hohes Nachfragepotenzial – vor allem auch bei jenen Generationen, die vielfach noch am Beginn ihres Vermögensaufbaus stehen. So plant beispielsweise mehr als jede:r Zweite (54,7 %) aus der Gen Z, künftig eine Wohnimmobilie zu erwerben. Gleichzeitig verändert sich der Zugang zum Immobilieninvestment und die Leistbarkeit wird zunehmend zu einer Herausforderung. Fehlendes Eigenkapital (46,2 %) und hohe Immobilienpreise (46,1 %) werden von jeweils knapp der Hälfte der Befragten als Hürden genannt.

Welche Bedeutung die Finanzierung beim Immobilienkauf einnimmt, unterstreicht auch das Informationsverhalten. Für mehr als ein Drittel der Österreicher (36,1 %) stehen Banken und Finanzberater:innen an oberster Stelle, wenn es um die Informationsgewinnung bei Investments in Wohnimmobilien geht. Unter den Babyboomern sind es sogar knapp die Hälfte der Befragten (49,8 %). Bei der Generation Z spielen dagegen digitale Informationskanäle eine deutlich größere Rolle als bei älteren Generationen.

Gestiegene Nachfrage trotz herausfordernden Umfelds

Die Raiffeisen Stadtbank Wien verzeichnet ein gestiegenes Interesse an privaten Immobilienfinanzierungen. Das Wohnbaukreditvolumen ist im laufenden Jahr um 2,6 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Damit bleibt die Raiffeisen Stadtbank Wien ein wichtiger Partner für Wohnraumfinanzierungen in der Bundeshauptstadt. „Wir beobachten aktuell eine steigende Nachfrage insbesondere bei Bestandsimmobilien, Sanierungen und energetischen Verbesserungen", so Christiane Flehberger, Vorstandsdirektorin Privatkunden & KMU. „Im Sinne unserer absoluten Kundenzentrierung bieten wir eine umfassende Beratung. Unsere Wohnbau-Expertinnen und -Experten unterstützen bei der Auswahl passender Fördermöglichkeiten sowie individueller Versicherungslösungen. Zusätzlich stellen wir mit Raiffeisen WirStrom einen regionalen Stromtarif zur Verfügung. Auch die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH ist ein wichtiger Partner in unserer Zusammenarbeit."

Christiane Flehberger, Vorstandsdirektorin Privatkunden & KMU, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien © Sabine Klimpt

RVW bietet „Rundum-sorglos Paket" für Anlegerinnen und Anleger

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH versteht Vorsorgewohnungen als ganzheitliches Investmentprodukt und konnte in den letzten 20 Jahren in 33 Objekten in Wien und Niederösterreich rund 1.800 Wohnungen verkaufen. Neben der eigentlichen Immobilie bietet das Unternehmen ein strukturiertes Servicepaket, das Anlegerinnen und Anleger entlang des gesamten Investitionsprozesses begleitet. Dazu zählen unter anderem ein Vermietungsservice sowie die Erstellung steuerlicher Planrechnungen. Damit wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen an eine Vorsorgewohnung erfüllt, die Renditen optimiert und steuerliche Vorteile professionell und effizient genutzt werden können.