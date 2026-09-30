Spatenstich erfolgt: BUWOG-Projekt "Forsthaus" entsteht in Brigittenau

256 freifinanzierte Eigentumswohnungen, unterschiedliche Grundrisse und eine geplante Fertigstellung im Sommer 2028: Hier entsteht eine moderne Wohnhausanlage für verschiedene Lebensmodelle.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Forsthausgasse 9, eingebettet zwischen Donaukanal und Brigittenauer Lände, entstehen mit dem Projekt „Forsthaus" 256 Wohnungen, verteilt auf zwei Bauteile. Hier wird ein neues Zuhause für Menschen geschaffen, die gut angebunden wohnen möchten – aber nicht auf Ruhe oder nahegelegene Grünflächen im Alltag verzichten wollen. Am vergangenen Mittwoch, dem 23. September, fand unter Anwesenheit von Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm und Architekt Harald Oissner der symbolische Spatenstich statt.

„Für die BUWOG markiert dieser Spatenstich bereits den zweiten Baustart innerhalb von nur einer Woche. Ein klares Zeichen für unser Bestreben, lebenswerten und dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Projekt 'Forsthaus' steht für modernes Wohnen in einem Wiener Bezirk, der die Vorteile der Stadt mit der Nähe zu Freiräumen am Wasser auf angenehme Weise verbindet", so BUWOG-Geschäftsführer Andreas Holler.

Erfreut über den neuen Wohnraum im Bezirk zeigte sich auch Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm: „Die Schaffung von Wohnraum ist grundsätzlich zu begrüßen. Ich bevorzuge natürlich leistbaren Wohnraum und ich lege großen Wert darauf, dass schon beim Bau auf Umgebung und Nachbarschaft Rücksicht genommen wird. Im Laufe des Projektstarts hat das sehr gut geklappt und dafür bin ich dankbar. Für die weitere Bautätigkeit und vor allem den künftigen Bewohner:innen wünsche ich alles Gute!"

© BUWOG / Stephan Huger

Urbanes Wohnen trifft begrünte Freiräume

Das Projekt „Forsthaus" steht für klare Architektur, moderne Grundrisse und Freiräume, die dem urbanen Wohnen mehr Leichtigkeit geben. Helle Fassadenflächen, graubeige Akzente und strukturierende Balkone verleihen dem Projekt eine freundliche, zeitlose Erscheinung. Besonders prägend ist das Zusammenspiel aus urbaner Dichte und wohnlicher Maßstäblichkeit: Straßenseitig entsteht eine klare Adresse, hofseitig öffnet sich das Projekt zu grüneren, ruhigeren Bereichen. Ob kompakte 1-Zimmer-Wohnungen für Singles oder bis zu 5-Zimmer-Wohnungen für Familien – die 256 Wohneinheiten bieten den idealen Mix für unterschiedlichste Lebensmodelle. Sie verfügen über Wohnflächen von ca. 33 m² bis 130 m² sowie attraktive private Freiflächen wie Eigengarten, Balkon, Terrasse oder Dachterrasse. Ergänzt wird das Wohnangebot durch Allgemeinflächen wie Paketboxen, Müllräume, Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume sowie einen Gemeinschaftsraum. Das Projekt wurde zudem so entwickelt, dass die allgemeinen Nutzungen vorwiegend zur Straßenseite orientiert sind, während hofseitig Wohnungen mit Eigengärten und begrünte Freiflächen entstehen. Jugendspielplatz, Kleinkinderspielplatz und Durchwegung schaffen einen bewusst alltagstauglichen Freiraum für die zukünftigen Bewohner:innen.

Auch die Lage des Projekts spricht für sich und verbindet Vorteile der Stadt mit der Nähe zu Freiräumen am Wasser. Der fußläufig nur zwei Minuten entfernte Donaukanal bringt Bewegung, Grün und Erholung in den Alltag, während die umliegende Infrastruktur kurze Wege für Einkauf, Mobilität und tägliche Besorgungen ermöglicht. In kurzer Distanz finden sich zudem die U6-Station Dresdner Straße, die Buslinie 11A, die Straßenbahnlinien 2 und 31 sowie die S-Bahn-Station Traisengasse.

Weitere Informationen unter forsthaus.buwog.at