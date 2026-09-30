Locken ohne Frizz: Diese 3 Produkte haben bei mir alles verändert

Ich habe Locken – und damit leider auch ein Problem, das wahrscheinlich viele Frauen mit welligem oder lockigem Haar kennen: Frizz. Vor allem nach dem Waschen wusste ich oft nicht, was meine Haare an diesem Tag vorhaben. Mal waren meine Locken schön definiert, mal trocken, aufgeplustert und kaum zu bändigen. Ich habe wirklich schon einiges ausprobiert, aber so richtig zufrieden war ich mit meiner Routine nie.

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Dann ist mir Curlsmith immer häufiger begegnet. Auf Social Media, in Beauty-Routinen und bei anderen Frauen mit Locken habe ich die Produkte ständig gesehen. Irgendwann wollte ich wissen: Ist der Hype wirklich gerechtfertigt?

Also habe ich meine bisherige Routine gegen einige Curlsmith-Produkte getauscht und sie selbst ausprobiert. Besonders drei Produkte sind mir dabei aufgefallen – und eines davon hätte ich ehrlich gesagt schon viel früher gebraucht.

Mein erster Schritt: Curlsmith Frizz Control Shampoo

Bei Locken habe ich lange vor allem auf Stylingprodukte geachtet. Dabei beginnt das Ergebnis eigentlich schon unter der Dusche. Deshalb habe ich als Erstes das Curlsmith Frizz Control Shampoo ausprobiert.

© Curlsmith

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Das vegane Shampoo ist für unterschiedliche Lockentypen gedacht und soll das Haar gründlich von Rückständen befreien und gleichzeitig Frizz kontrollieren. Gerade Letzteres war für mich natürlich besonders interessant.

Was mir gefällt: Das Shampoo passt unkompliziert in meine normale Haarwäsche. Ich massiere es hauptsächlich am Ansatz ein und lasse den Schaum beim Ausspülen durch die Längen laufen. Anschließend fühlen sich meine Haare sauber an und sind bereit für die nächsten Pflegeschritte.

Dass ich mit meinem Frizz-Problem offenbar nicht allein bin, zeigt auch die Resonanz: 271 Bewertungen gibt es für das Shampoo laut der von mir aufgerufenen Amazon-Produktseite bereits.

Mein persönliches Highlight: Dieser XXL-Diffusor macht für mich den Unterschied

Der Curlsmith Defrizzion Dryer & XXL Diffuser war das Produkt, auf das ich am meisten gespannt war. Denn bei mir entsteht ein großer Teil des Frizz tatsächlich erst beim Trocknen.

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Und dieser Diffusor ist wirklich XXL: Mit 20,3 Zentimetern ist der Aufsatz auffällig groß und kann entsprechend viel Haar aufnehmen. Gerade bei Locken finde ich das praktisch, weil ich nicht ständig kleine Haarpartien hin und her bewegen muss.

Der Haartrockner wurde speziell für welliges, lockiges und krauses Haar entwickelt und ist laut Produktbeschreibung auf schnelles, schonendes Trocknen ausgelegt. Zusätzlich gibt es eine Kaltluftstufe.

Ich lege meine Locken möglichst vorsichtig in den Diffusor und versuche, während des Trocknens nicht ständig mit den Händen durch die Haare zu gehen. Genau das macht für mich einen deutlichen Unterschied: Je weniger ich meine Locken während des Trocknens störe, desto definierter wirken sie anschließend.

Mein Extra gegen trockene Locken: Fragrance-Free Leave-In Conditioner

Ein Produkt, das inzwischen ebenfalls zu meiner Routine gehört, ist der Curlsmith Fragrance-Free Leave-In Conditioner.

© Curlsmith

Ich verwende Leave-in besonders gerne, wenn meine Locken nach der Haarwäsche zusätzliche Feuchtigkeit brauchen. Die leichte Creme ist laut Produktbeschreibung für alle Lockentypen geeignet, dermatologisch getestet und kommt ohne Parfüm aus.

Ich gebe davon nach dem Waschen eine kleine Menge ins feuchte Haar und verteile sie vor allem in den Längen und Spitzen. Danach style ich meine Locken und gehe mit dem Diffusor ans Trocknen.

Auch auf Amazon scheint das Produkt bereits seine Fans gefunden zu haben: 206 Bewertungen werden auf der Produktseite angezeigt, außerdem wurde der Leave-in laut Amazon mehr als 50 Mal im vergangenen Monat gekauft.

So sieht meine Locken-Routine jetzt aus

Früher habe ich bei meinen Locken ständig verschiedene Produkte kombiniert und trotzdem nie genau gewusst, wie das Ergebnis aussehen wird. Mittlerweile halte ich meine Routine lieber einfach.

Ich starte mit dem Frizz Control Shampoo und Conditioner, gebe anschließend den Leave-In Conditioner in die feuchten Längen und trockne meine Locken danach vorsichtig mit dem Defrizzion Dryer und dem XXL-Diffusor.

Natürlich macht kein Produkt aus Locken jeden Tag exakt dieselbe Frisur. Aber für mich hat vor allem die Kombination aus richtiger Reinigung, Feuchtigkeit und schonendem Trocknen einen Unterschied gemacht. Und nachdem ich Curlsmith zuvor gefühlt überall gesehen hatte, verstehe ich inzwischen, warum die Produkte bei so vielen Locken-Routinen auftauchen.

Mein Fazit: Wenn Sie ebenfalls ständig gegen Frizz kämpfen und noch keine Routine gefunden haben, mit der Ihre Locken schön zur Geltung kommen, sind diese drei Produkte definitiv einen Blick wert. Für mich war vor allem der XXL-Diffusor die Entdeckung, die meiner bisherigen Lockenroutine noch gefehlt hat.

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