Zara Larssons Streetstyle auf Amazon nachshoppen!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wenn der Herbst beginnt, greifen wir modisch schnell wieder zu denselben Farben: Schwarz, Grau, Braun und Beige bestimmen plötzlich unsere Garderobe. Zara Larsson zeigt mit ihren Streetstyles gerade, dass es auch ganz anders geht. Ihre Looks sind bunt, verspielt, sexy und herrlich auffällig – und bringen damit genau die Portion Farbe zurück, die wir in der grauen Jahreszeit gebrauchen können.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders spannend: Ihre Looks funktionieren nach einem ziemlich einfachen Prinzip. Auffällige Tops treffen auf Denim, Glitzer-Details und feminine Schuhe. Wir haben deshalb bei Amazon nach Pieces gesucht, mit denen Sie den Stil nachmachen können – ohne die Outfits eins zu eins kopieren zu müssen.

Pinkes Neckholder-Top + Destroyed Jeans

© GC Images

Einer unserer liebsten Looks ist die Kombination aus knallpinkem Neckholder-Top und extrem zerrissener Jeans. Dazu kommen ein funkelnder Gürtel und auffällige Ohrringe. Genau diese Mischung aus sexy Y2K und lässigem Denim macht den Look so spannend.

Danysu Tanktop mit V-Ausschnitt: Das pinke Spaghetti-Top kommt dem Vibe besonders nahe. Der körpernahe Schnitt und der tiefe Ausschnitt bringen sofort 2000er-Flair in den Look. Besonders praktisch: Das Modell verfügt laut Anbieter über einen integrierten BH. Mit einer lockeren Jeans und silbernem Schmuck kombiniert, lässt sich der Style unkompliziert nachmachen.

© Danysu

Roskiky Ripped Jeans: Für die Hose darf es ruhig etwas wilder werden. Das Modell kombiniert den typischen Denim-Look mit auffälligen Destroyed-Details. Genau deshalb haben wir es ausgewählt: Ein schlichtes Top wirkt damit sofort wesentlich cooler und weniger basic.

© Roskiky

Leo-Top + Baggy Jeans: Y2K pur

Auch Animal Print darf bei diesem Style-Comeback nicht fehlen. Zum grün-schwarzen Leo-Top trägt Larsson eine lässige Jeans und auffällige Heels. Der Kontrast zwischen sexy Top und weiter Denim-Silhouette macht das Outfit besonders interessant.

© GORGLITTER

GORGLITTER Neckholder-Top mit Leopardmuster: Leo, Neckholder und Crop-Schnitt – viel mehr Y2K geht eigentlich kaum. Das Top greift gleich mehrere Elemente des Looks auf und lässt sich im Herbst beispielsweise zusätzlich mit einer Lederjacke oder einem Oversize-Blazer kombinieren.

SOLY HUX Baggy Jeans: Statt einer engen Hose würden wir dazu bewusst eine Jeans mit weitem Bein stylen. Das sorgt für die entspannte Streetstyle-Silhouette und bildet einen schönen Gegenpol zum figurbetonten Oberteil.

© SOLY HUX

Ein weiterer Look zeigt, dass Y2K nicht nur Denim bedeutet. Ein orangefarbenes Top trifft auf einen glitzernden Minirock und Statement-Schmuck. Ein Outfit, das sofort nach Party aussieht und trotzdem einzelne Elemente enthält, die sich auch alltagstauglicher kombinieren lassen.

© GC Images

Felcia Spitzen-Tanktop: Das orangefarbene, körpernahe Top mit Spitze haben wir vor allem wegen seiner Farbe und der femininen Y2K-Silhouette ausgewählt. Wer den Look herbsttauglicher machen möchte, trägt darüber einfach eine kurze Lederjacke oder einen Oversize-Blazer.

© Felcia

Danysu Minirock mit integrierter Hose: Für den unteren Teil darf es funkeln. Der kurze Rock bringt den Glam-Faktor des Vorbild-Looks ins Outfit und besitzt laut Anbieter eine Hose darunter – praktisch, wenn Sie einen sehr kurzen Mini tragen möchten, sich darin aber trotzdem frei bewegen wollen.

© Danysu

Glitzer-Top als Alternative für den Abend

Wer den Look noch stärker in Richtung Party drehen möchte, kann statt eines schlichten Tops auch zum Pailletten-Neckholder-Top greifen. Perlen- und Glitzerdetails passen perfekt zur auffälligen Ästhetik der Streetstyles. Mit einer simplen Jeans kombiniert wird das Statement-Piece gleichzeitig tragbarer.

© FELCIA

Leo-Hose + schlichtes Top

© GC Images

Dass Animal Print nicht nur oben funktioniert, zeigt ein weiterer Look: auffällige gemusterte Hose, schlichtes weißes Top, High Heels und verspielte Details. Hier ist eindeutig die Hose der Star.

Genau dieses Styling-Prinzip lässt sich besonders leicht übernehmen: Wenn Sie eine auffällige Hose tragen, darf der Rest des Looks ruhig reduzierter bleiben. Ein weißes oder cremefarbenes Basic-Top und schwarze Pumps reichen bereits aus.

DREAM PAIRS Slingback-Pumps: Das elegante Gegengewicht

Was uns an den Looks besonders gefällt: Selbst sehr lässige oder wilde Y2K-Kombinationen werden immer wieder mit femininen Schuhen gebrochen.

Die DREAM PAIRS Slingback-Pumps mit spitzer Zehenpartie und Kitten Heel passen deshalb hervorragend in diese Auswahl. Gerade zu Baggy Jeans entsteht dadurch dieser gewollte Stilbruch zwischen lässig und elegant. Mit mehr als 3.000 Amazon-Bewertungen gehört das Modell außerdem zu den etablierten Pieces unserer Auswahl.

© DREAM PARIS

Auch im Herbst tragbar: Farbe statt grauer Basics

Und genau hier wird der Style für die neue Saison interessant. Sie müssen die Looks nicht komplett übernehmen. Einzelne Elemente reichen schon, um ein klassisches Herbst-Outfit spannender zu machen.

© TUUHAW

Das Langarmshirt mit V-Ausschnitt und verspielten Details ist beispielsweise unsere wärmere Alternative zu den vielen knappen Tops. In einer kräftigen Farbe bringt es denselben auffälligen Charakter mit, funktioniert aber besser an kühleren Tagen. Zu Jeans, Lederjacke und Boots entsteht daraus ein deutlich herbstlicherer Look.

Unser Styling-Trick: Nicht alles gleichzeitig kopieren

Das Entscheidende an diesen Outfits ist für uns weniger ein bestimmtes Kleidungsstück als die Kombination: Y2K-Elemente, Farbe, Denim, Glitzer und ein bisschen Glamour. Genau deshalb würden wir nicht versuchen, jeden Look eins zu eins nachzustylen.

Greifen Sie sich lieber ein Statement-Piece heraus: ein pinkes Top, eine Destroyed Jeans, Leo-Print oder einen glitzernden Minirock. Kombiniert mit Basics wirkt der Trend sofort moderner und lässt sich wesentlich leichter in die eigene Garderobe integrieren.

Und für den Herbst gilt: Lederjacke, Oversize-Blazer oder Cardigan darüber – fertig. So können Sie sich von den auffälligen Streetstyles inspirieren lassen, ohne auf ein komplett sommerliches Outfit angewiesen zu sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.