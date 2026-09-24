Kendall Jenner x Beats: Diese Kopfhörer sind das neue Fashion-It-Piece

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Kopfhörer nur zum Musikhören? Spätestens mit den neuen Beats 360 dürfte diese Vorstellung endgültig überholt sein. Für die globale Launch-Kampagne holt Beats niemand Geringeren als Kendall Jenner vor die Kamera – und macht die neuen Over-Ears damit ganz bewusst zum Fashion-Accessoire. Die Beats 360 sind seit heute, dem 24. September 2026, im Handel erhältlich und kommen in vier Basisfarben: Pink, Sky, Cloud und Black.

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Und gerade die pinke Variante hat für uns echtes It-Piece-Potenzial. Bei Amazon ist sie aktuell für 352,90 Euro gelistet – inklusive farblich passender Performance-Knit-Polster.

Kendall Jenner zeigt: Kopfhörer gehören jetzt zum Outfit

Die neue Kampagne dreht sich ganz um die verschiedenen Seiten von Kendall Jenner. Im Werbespot landet das Model in einem Café namens "Kendalls" – und plötzlich begegnet ihr dort immer wieder eine andere Version ihrer selbst. Jede Kendall trägt die Beats 360 anders und mit einer anderen Farbkombination. Die Botschaft dahinter: Ein Kopfhörer soll zu verschiedenen Looks, Situationen und Stimmungen passen.

© Beats

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Das passt erstaunlich gut zum neuen Designkonzept. Bei den Beats 360 lassen sich erstmals bei einem Beats-Over-Ear-Modell sowohl die Ohrpolster als auch die Polsterung am Kopfbügel austauschen. Die Performance-Knit-Polster werden in sechs Farben angeboten.

Heute Pink zum Sport, morgen eine andere Farbkombination zum Trenchcoat: Die Kopfhörer lassen sich damit ein Stück weit wie Sneaker, Taschen oder Schmuck an den eigenen Look anpassen.

Und irgendwie ist Kendall x Beats ziemlich nostalgisch

Wer Kendall Jenner schon länger verfolgt, dem dürfte die Zusammenarbeit außerdem bekannt vorkommen. Denn für sie ist Beats kein völlig neuer Werbepartner.

Bereits 2014 war Kendall gemeinsam mit ihrer Schwester Kylie Jenner Teil der Beats-Solo2-Kampagne "Solo Selfie". Damals gehörten unter anderem auch Nicki Minaj und Serena Williams zu den prominenten Gesichtern der Kampagne.

© Beats

Mehr als ein Jahrzehnt später steht Kendall nun selbst im Mittelpunkt einer großen Beats-Kampagne. Das hat fast schon etwas Nostalgisches: Vom "Solo Selfie" mit Beats Solo2 zu Kendall Jenner x Beats 360.

Pink, Himmelblau oder doch klassisch Schwarz?

Auch optisch hat Beats verstanden, warum Over-Ears gerade wieder so präsent in Streetstyle und Social Media sind. Die vier Grundfarben reichen von klassischem Black über das helle Cloud bis hin zu Sky und Pink. Durch zusätzliche Polster lassen sich weitere Kontraste schaffen.

Besonders Pink und Sky wirken weniger wie klassische Technikprodukte und mehr wie bewusst gewählte Accessoires. Genau das macht sie spannend für alle, die ihre Kopfhörer ohnehin sichtbar zum Outfit tragen.

Nicht nur schön: Das steckt in den neuen Beats 360

Hinter dem Fashion-Faktor steckt trotzdem einiges an Technik. Die Beats 360 besitzen die laut Hersteller bislang fortschrittlichste aktive Geräuschunterdrückung von Beats, unterstützen immersiven Hi-Fi-Klang und bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden. Außerdem sind sie nach IPX4 gegen Schweiß und Wasser geschützt und mit Apple- sowie Android-Geräten kompatibel.

Gerade die Kombination aus austauschbaren Polstern und IPX4-Schutz zeigt, wohin Beats mit dem Modell möchte: Die 360 sollen nicht nur auf dem Weg ins Büro oder auf Reisen getragen werden, sondern auch beim Training.

Kendall Jenner x Beats könnte der nächste Kopfhörer-Hype werden

Kendall Jenner, vier auffällige Farben und Kopfhörer, die sich passend zum eigenen Look verändern lassen: Beats positioniert die neuen 360 ganz klar zwischen Tech und Fashion.

Wer sich direkt zum Launch die pinke Variante sichern möchte, findet sie bei Amazon aktuell für 352,90 Euro. Und wenn man bedenkt, wie selbstverständlich große Over-Ear-Kopfhörer inzwischen wieder zu Streetstyle-Looks getragen werden, dürfte man die neuen Beats in den kommenden Wochen noch häufiger sehen.

Besonders schön für langjährige Kendall-Fans: Über zehn Jahre nach ihrer ersten Beats-Werbung schließt sich mit den Beats 360 ein kleiner Fashion-Kreis.

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