Vintage-Fashion-Wochenende feiert Premiere in Wien

Hochwertige Mode tauschen, neue Looks entdecken und den eigenen Stil auffrischen: Am 19. und 20. September verwandelt sich das Wiener WUK erstmals in einen Fashion Club für kuratierte Pre-loved Pieces – inklusive Late Night Shopping, Sunday Brunch und Farbberatung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was seit Monaten ungetragen im Kleiderschrank hängt, ist oft noch lange nicht aus der Mode. Vielleicht passt das Kleid nicht mehr zum eigenen Stil, die Tasche kommt zu selten zum Einsatz oder die Jacke wartet vergeblich auf ihren nächsten Auftritt. Beim "Fashion Exchange"-Wochenende von "OC – Own your Closet" bekommen hochwertige Stücke nun eine zweite Chance.

Am 19. und 20. September findet das kuratierte Kleidertausch-Event erstmals als ganzes Fashion-Wochenende im Wiener WUK statt. Am Samstag stehen Late Night Shopping und Aperitivo auf dem Programm, am Sonntag folgen Brunch und zusätzliche Fashion-Specials.

So funktioniert der Fashion-Tausch

Besucherinnen und Besucher können zwischen zwei und zehn sorgfältig ausgewählte Teile mitbringen. Getauscht werden Kleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires, die zwar nicht mehr getragen werden, aber noch in einem sehr guten Zustand sind.

Im Gegensatz zu klassischen Kleidertauschpartys oder Flohmärkten liegt der Fokus bewusst auf Qualität. Fast-Fashion-Labels wie H&M, Zara, Mango oder Shein werden nicht angenommen. Willkommen sind stattdessen Premium-, Designer-, Vintage- und nachhaltige Marken – von BOSS, Calvin Klein und Tommy Hilfiger über Karl Lagerfeld bis hin zu Chanel oder fairen Labels wie Armed Angels.

Das Ziel: weniger wahlloses Stöbern und eine größere Chance, tatsächlich ein neues Lieblingsteil zu entdecken, das zum persönlichen Stil und den eigenen Qualitätsansprüchen passt.

Mehr als eine klassische Kleidertauschparty

Der Fashion Club versteht sich nicht nur als Shopping-Event, sondern auch als Treffpunkt für alle, die Mode bewusster konsumieren möchten. Vor Ort können sich die Gäste austauschen, Styling-Inspiration sammeln und ihren mitgebrachten Pieces ein neues Zuhause geben. Drinks und Snacks sind im Ticket inkludiert.

© Getty Images

Farbberatung und Creative Corner

Am Sonntag können Interessierte zusätzlich eine Blitz-Farbberatung buchen. Dabei erfahren sie, welche Farben ihren Teint besonders gut zur Geltung bringen und worauf sie bei der Wahl neuer Kleidungsstücke achten sollten. Die Beratung muss vorab über Eventbrite reserviert werden.

In der Creative Corner lassen sich neu entdeckte Lieblingsstücke direkt individualisieren oder mit kleinen Anpassungen optimieren. Diese Leistungen werden separat vor Ort bezahlt.

Auch für Eltern gibt es ein Special: "Neworn" ist mit einer Auswahl hochwertiger Baby- und Kinderkleidung vertreten, die zu reduzierten Preisen gekauft werden kann.

Alle Infos auf einen Blick