Royal-Debüt bei NYFW: Prinzessin Maria Olympia wird zum Runway-Star

Prinzessin Maria Olympia von Griechenland überraschte bei der New York Fashion Week als Model für Conner Ives – und zog zwischen prominenten Namen wie Lila Moss und Iris Law alle Blicke auf sich.

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Es ist nicht alle Tage, dass eine Prinzessin über den Laufsteg schreitet. Bei der New York Fashion Week sorgte nun Maria Olympia von Griechenland für einen Royal-Moment: Die 30-Jährige feierte bei der Frühjahr/Sommer-Show 2027 von Conner Ives ihr Debüt auf dem New Yorker Catwalk.

Märchenhafter Auftritt in Blau

Für ihren großen Auftritt trug die Tochter von Prinz Pavlos und Prinzessin Marie-Chantal ein bodenlanges Kleid in leuchtendem Violettblau. Übergroße, pastellfarbene Stoff-Applikationen und weiße Blütendetails verliehen der fließenden Robe eine märchenhafte Note. Dazu kombinierte sie spitze Pumps und eine voluminöse, glamourös geföhnte Mähne.

Mit selbstbewusstem Blick und souveränem Schritt bewies die Prinzessin, dass sie nicht nur in der Front Row, sondern auch auf dem Laufsteg eine ausgezeichnete Figur macht.

Prinzessin Maria Olympia von Griechenland feierte bei der Frühjahr/Sommer-Show 2027 von Conner Ives ihr Debüt auf der New York Fashion Week. © WWD via Getty Images

Prinzessin zwischen prominenten Models

Maria Olympia befand sich dabei in bester Gesellschaft. Neben ihr liefen unter anderem Lila Moss, Iris Law, Grace Burns, Hari Nef und Dominique Jackson für den amerikanischen Designer. Die spektakuläre Show fand im berühmten "The Grill" in Midtown Manhattan statt und markierte gleichzeitig Conner Ives’ eigenes Debüt bei der New York Fashion Week.

Für Ives war die Präsentation eine emotionale Heimkehr. Der in New York geborene Designer lebt und arbeitet seit Jahren in London und ist vor allem für seinen Mix aus amerikanischer Nostalgie, glamourösen Abendkleidern, Vintage-Elementen und politisch aufgeladenen Statement-Shirts bekannt. Seine neue Kollektion vereinte fließende Pastellroben mit auffälligem Denim, sportlichen Rugby-Shirts und extravaganten Mänteln.

Prinzessin Maria Olympia von Griechenland feierte bei der Frühjahr/Sommer-Show 2027 von Conner Ives ihr Debüt auf der New York Fashion Week. © WWD via Getty Images

Ganz neu ist die Modelwelt für Maria Olympia allerdings nicht. Die Enkelin des verstorbenen griechischen Königs Konstantin II. lief bereits 2017 für Dolce & Gabbana in Mailand und eröffnete später eine Show des dänischen Labels Saks Potts in Kopenhagen. Bei Conner Ives stand sie nun jedoch erstmals während der New York Fashion Week auf dem Laufsteg.

Auch abseits des Catwalks ist die Prinzessin fest in der Modebranche verankert. Sie studierte Fashion Business und Marketing an der New York University, arbeitete bereits für Modehäuser und Magazine und gilt seit Jahren als gern gesehener Gast bei internationalen Fashion Weeks.

Prinzessin Maria Olympia von Griechenland feierte bei der Frühjahr/Sommer-Show 2027 von Conner Ives ihr Debüt auf der New York Fashion Week. © WWD via Getty Images

Ihr New Yorker Runway-Debüt zeigt nun endgültig: Diese Prinzessin möchte Mode nicht nur aus der ersten Reihe beobachten – sie will selbst Teil der Show sein.