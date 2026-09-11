NYFW
Ist das etwa der Hund von Travis Kelce? Süßes Detail auf Hilfiger-Show geht viral
Das legendäre Plaza Hotel an der New Yorker Fifth Avenue wurde während der New York Fashion Week zum ultimativen Fashion-Hotspot. Designer-Legende Hilfiger verwandelte für seine Spring/Summer 2027 Kollektion ausgerechnet sein ehemaliges Zuhause (Er lebte dort mit seiner Frau Dee für über ein Jahrzehnt im Duplex-Penthouse) in einen Laufsteg der Extraklasse. Doch während die Mode wie gewohnt begeisterte, war es vor allem das Finale der Show, das das Internet zum Schmelzen brachte.
Der Wau-Faktor: Ein tierischer Special Guest
Als Tommy Hilfiger sich nach der Show für seinen finalen Walk auf den Laufsteg begab, kam er nicht allein: Er betrat den Runway mit einem zuckersüßen kleinen Hund auf dem Arm. Sofort brodelte die Gerüchteküche in der Front Row und im Netz: Handelt es sich bei dem flauschigen Vierbeiner etwa um den Hund von NFL-Star Travis Kelce? Wendy feierte erst kürzlich ihr großes Model-Debüt in Hilfigers Herbstkampagne 2026 an der Seite von Kelce. Ob es nun der berühmte Promi-Hund persönlich war oder ein verblüffender Doppelgänger, dieser Überraschungsauftritt war zweifellos der süßeste und viralste Moment der diesjährigen NYFW.
Gigi Hadid eröffnet die Show
Tommy Hilfiger Spring/Summer 2027
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Gigi Hadid
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Romeo Beckham
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Modisch blickte Tommy Hilfiger auf vier Jahrzehnte Markenarchiv zurück und katapultierte die legendäre College- und Ivy-League-Ästhetik unter dem Motto "Prep Made Current" in die Gegenwart. Supermodel Gigi Hadid eröffnete die Show in einer lässigen, modernen Kombination aus Blazer und T-Shirt.
Die Kollektion war ein Mix aus ikonischen Mustern und sportlichen Schnitten: Color-Blocking-Rugbykleider, klassische Oxford-Hemden mit Ithaca-Streifen und stylische Tartan-Plaids dominierten den Runway. Zu den Hilfiger-Farben Rot, Weiß und Blau gesellten sich leuchtende, frühlingshafte Akzente. Besonders auffällig in dieser Saison: Poloshirts wurden völlig neu proportioniert präsentiert, von knappen Silhouetten bis hin zu Oversized-Looks
Hollywood-Glamour in der Front Row
Stars bei Tommy Hilfiger
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Camila Cabello
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Kate Moss
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Winnie Harlow
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Wenn Tommy Hilfiger zur Heimkehr ins Plaza ruft, lässt sich die A-List natürlich nicht zweimal bitten. Die Front Row war gespickt mit internationalen Top-Stars. Neben K-Pop-Ikone Jisoo (BLACKPINK) und Supermodel Kate Moss ließen sich auch Popstar Camila Cabello und "Emily in Paris"-Schwarm Lucien Laviscount das Spektakel nicht entgehen.
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