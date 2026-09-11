Fashion
oe24

NYFW

Ist das etwa der Hund von Travis Kelce? Süßes Detail auf Hilfiger-Show geht viral

Ein Mann im Anzug läuft mit einem weißen Hund an der Leine über einen Laufsteg, Zuschauer applaudieren.
© WWD via Getty Images
Die Spring/Summer 2027 Show von Tommy Hilfiger hielt neben einem riesigen Star-Aufgebot eine ganz besondere Überraschung bereit: Einen flauschigen Co-Star auf dem Runway. Doch aufmerksame Fans fragen sich: Handelt es sich bei dem Vierbeiner etwa um "Wendy", den Hund von Travis Kelce und Taylor Swift?
OE24 auf Google bevorzugen

Das legendäre Plaza Hotel an der New Yorker Fifth Avenue wurde während der New York Fashion Week zum ultimativen Fashion-Hotspot. Designer-Legende Hilfiger verwandelte für seine Spring/Summer 2027 Kollektion ausgerechnet sein ehemaliges Zuhause (Er lebte dort mit seiner Frau Dee für über ein Jahrzehnt im Duplex-Penthouse) in einen Laufsteg der Extraklasse. Doch während die Mode wie gewohnt begeisterte, war es vor allem das Finale der Show, das das Internet zum Schmelzen brachte.

Der Wau-Faktor: Ein tierischer Special Guest

Ein weißer Hund sitzt mit einem Mann und einer lachenden Frau auf einem Bürgersteig in der Stadt.
. © Getty Images

Als Tommy Hilfiger sich nach der Show für seinen finalen Walk auf den Laufsteg begab, kam er nicht allein: Er betrat den Runway mit einem zuckersüßen kleinen Hund auf dem Arm. Sofort brodelte die Gerüchteküche in der Front Row und im Netz: Handelt es sich bei dem flauschigen Vierbeiner etwa um den Hund von NFL-Star Travis Kelce? Wendy feierte erst kürzlich ihr großes Model-Debüt in Hilfigers Herbstkampagne 2026 an der Seite von Kelce. Ob es nun der berühmte Promi-Hund persönlich war oder ein verblüffender Doppelgänger, dieser Überraschungsauftritt war zweifellos der süßeste und viralste Moment der diesjährigen NYFW.

Gigi Hadid eröffnet die Show

Tommy Hilfiger Spring/Summer 2027

1 / 5

Model läuft mit beigem Blazer, roter Hose und blauem Fischerhut auf dem Laufsteg.

Gigi Hadid

© WWD via Getty Images

Ein Model trägt karierte Jacke, Shorts und Krawatte auf einem Laufsteg bei einer Modenschau.

Romeo Beckham

© WWD via Getty Images

Model trägt kariertes Kleid und passenden Hut auf dem Laufsteg einer Modenschau.

© Getty Images

Modisch blickte Tommy Hilfiger auf vier Jahrzehnte Markenarchiv zurück und katapultierte die legendäre College- und Ivy-League-Ästhetik unter dem Motto "Prep Made Current" in die Gegenwart. Supermodel Gigi Hadid eröffnete die Show in einer lässigen, modernen Kombination aus Blazer und T-Shirt.

Die Kollektion war ein Mix aus ikonischen Mustern und sportlichen Schnitten: Color-Blocking-Rugbykleider, klassische Oxford-Hemden mit Ithaca-Streifen und stylische Tartan-Plaids dominierten den Runway. Zu den Hilfiger-Farben Rot, Weiß und Blau gesellten sich leuchtende, frühlingshafte Akzente. Besonders auffällig in dieser Saison: Poloshirts wurden völlig neu proportioniert präsentiert, von knappen Silhouetten bis hin zu Oversized-Looks

Hollywood-Glamour in der Front Row

Stars bei Tommy Hilfiger

1 / 6

Frau in rotem Outfit posiert auf kariertem Boden bei einer Modeveranstaltung mit Zuschauern im Hintergrund.

Camila Cabello

© GC Images

Frau mit Sonnenbrille, Hemd und Jeans läuft in einer Stadt, Menschenmenge im Hintergrund.

Kate Moss

© GC Images

Frau mit lockigem Haar und Sonnenbrille posiert stilvoll vor einer Menschenmenge im Freien.

Winnie Harlow

© GC Images

Wenn Tommy Hilfiger zur Heimkehr ins Plaza ruft, lässt sich die A-List natürlich nicht zweimal bitten. Die Front Row war gespickt mit internationalen Top-Stars. Neben K-Pop-Ikone Jisoo (BLACKPINK) und Supermodel Kate Moss ließen sich auch Popstar Camila Cabello und "Emily in Paris"-Schwarm Lucien Laviscount das Spektakel nicht entgehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zalando-Experte verrät: Diese unbekannten Sportlabels sind bald wirklich überall

Ist das etwa der Hund von Travis Kelce? Süßes Detail auf Hilfiger-Show geht viral

Grusel-Auftritt: Katie Price schockiert Fans mit verstörendem Look

Ohne Pelz und mit Mega-Stars: Ralph Lauren eröffnet die New York Fashion Week

Heißer geht's kaum! Penélope Cruz verführt Venedig im sexy Schlitzkleid

Beinhaare & Schweißfleck: Phoebe Bridgers sorgt mit Red-Carpet-Tabu in Venedig für Aufsehen

Alle Stars kaufen ihre Pyjamas in DIESEM kleinen Store in Rom

"Seesüchtig": Premiere für Österreichs erstes Micro-Drama

Prinzessin Dianas legendäres "Rachekleid" wird versteigert

Hailey Bieber bricht ihre eigene Regel – und zeigt sich komplett nackt