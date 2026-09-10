Ohne Pelz und mit Mega-Stars: Ralph Lauren eröffnet die New York Fashion Week

Mit einer atemberaubenden Show für die Spring/Summer 2027 Kollektion hat Ralph Lauren die New York Fashion Week offiziell eingeläutet. Das Event lieferte nicht nur einen gigantischen Star-Auflauf in der Front Row, sondern setzte auch ein starkes Zeichen: Die Laufstege bleiben erstmals pelzfrei.

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Offiziell fällt der Startschuss für die New York Fashion Week erst heute: Vom 10. bis zum 15. September 2026 zeigt die Crème de la Crème der Designer im Big Apple wieder ihre neuesten Kollektionen. Doch US-Designer Ralph Lauren nutzte den Vorabend des offiziellen Beginns für ein gigantisches Spektakel und präsentierte seine atemberaubende Spring/Summer 2027 Kollektion schon einen Tag früher.

Romantik am Laufsteg

Ralph Lauren Spring/Summer 2027 1 / 5 © WWD via Getty Images © WWD via Getty Images © WWD via Getty Images

Auch mit 86 Jahren prägt Ralph Lauren die amerikanische Mode wie kaum ein anderer Designer. Er präsentierte in der Jack Shainman Gallery in Downtown Manhattan seine Vision für den Frühling 2027.

Statt der sonst üblichen opulenten Kulissen mit antiken Teppichen setzte der Designer dieses Mal auf eine intime, minimalistische Atmosphäre. Zu romantischen Klängen schwebten die Models über den Laufsteg. Zu sehen gab es die ikonische Lauren-Eleganz mit einem frischen Twist: scharfe weiße Anzüge, weite, voluminöse Hosen, atemberaubende Seiden- und Chiffonroben sowie Denim-Jacken mit raffinierten Feder-Applikationen. Die Farbpalette dominierte in seinen Signature-Tönen Marineblau und Weiß, elegant ergänzt durch sanftes Gold, Beige und Altrosa.

Riesiger Star-Auflauf in der Front Row

Stars bei Ralph Lauren 1 / 5 Cynthia Erivo © WWD via Getty Images Elizabeth Debicki © WWD via Getty Images Viola Davis © GC Images

Eine Ralph Lauren Show ist immer mehr als "nur" Mode, sie ist ein absolutes Star-Spektakel. Der Promi-Auflauf für die Spring 2027 Kollektion war riesig. In der ersten Reihe versammelte sich die A-List der Entertainment-Branche: Oscar-Preisträgerin Viola Davis saß neben "Wicked"-Star Cynthia Erivo und Ariana DeBose. Auch "The Crown"-Darstellerin Elizabeth Debicki, "The White Lotus"-Star Meghann Fahy, Eiza González und Rachel Brosnahan ließen sich das Fashion-Spektakel in New York nicht entgehen.

Und natürlich durfte auch Ralphs wichtigster Ehrengast nicht fehlen: Seine Frau und lebenslange Muse Ricky Lauren, die das Event gemeinsam mit Sohn David aus der ersten Reihe verfolgte. Die romantische Kollektion gilt als eine Art modischer Liebesbrief an sie.

Runway Looks ohne Pelze: Eine neue Ära der Fashion Week

Neben dem Star-Glamour war das Event vor allem wegen eines historischen Branchen-Meilensteins in aller Munde: Die New York Fashion Week setzt in dieser Saison erstmals ein komplettes Pelz-Verbot auf dem Runway um. Dass Ralph Lauren das pelzfreie Opening anführte, unterstreicht die Bedeutung der Neuausrichtung.

Ralph Lauren © WWD via Getty Images

Luxus und Eleganz brauchen längst kein Tierleid mehr, das hat diese Kollektion eindrucksvoll bewiesen. Wahre Klasse, so betonte der Designer in seinen Show-Notizen, feiere Originalität, Charakter und die Freiheit, einen persönlichen Stil zu kreieren. Als Ralph Lauren am Ende der Show im lässigen Outfit für ein kurzes Winken auf den Laufsteg trat, erntete er tosenden Applaus. Mit einer Kollektion, die zeitlose Eleganz, sinnliche Silhouetten und nachhaltigeren Luxus feiert, hat er die Messlatte für die kommenden Tage der New York Fashion Week extrem hoch gelegt.