Hailey Bieber bricht ihre eigene Regel – und zeigt sich komplett nackt

Eigentlich hatte sie geschworen, es niemals zu tun. Doch für das neueste Cover des "ICE"-Magazins lässt Hailey Bieber nun alle Hüllen fallen.

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Die rhode-Unternehmerin und Ehefrau von Popstar Justin Bieber ziert aktuell das Cover der dritten Ausgabe des internationalen "ICE"-Magazins – und zwar komplett nackt. Für das "The Brazil Issue" wurde sie von Star-Fotografin Renell Medrano am Strand von Rio de Janeiro abgelichtet. Pikant: Damit bricht sie ausgerechnet ihre eigene eiserne Regel.

Nackte Tatsachen

Auf dem heißen Cover-Motiv rekelt sich Hailey im weißen Sand und präsentiert der Kamera ihren nackten Po, inklusive deutlich sichtbarer Tanga-Tanlines. Dabei nippt lässig an einer Dose der brasilianischen Kult-Limonade Guaraná Antarctica. Weitere Bilder der heißen Fotostrecke zeigen das Model extrem freizügig, unter anderem auf einer Sonnenliege in einem winzigen, gelb-pinken Tanga-Bikini

Hailey Bieber © Instagram/@haileybieber

Hailey Bieber bricht ihr eigenes Versprechen

Der freizügige Auftritt ist nicht nur wegen Haileys Traumfigur eine Sensation, sondern vor allem wegen einer klaren Ansage aus der Vergangenheit. Noch im Jahr 2021 betonte sie in einem YouTube-Interview mit der Schauspielerin Yvonne Orji, dass sie sich aufgrund ihres christlichen Glaubens niemals nackt für ein Magazin ablichten lassen würde. Damals erklärte sie, dass sie und Justin ihren Glauben sehr ernst nehmen und es in der Branche oft schwierig sei, Haut zu zeigen, ohne von anderen Gläubigen verurteilt zu werden. Für dieses Projekt hat sie ihre eigene Regel nun ganz offensichtlich mit voller Überzeugung über Bord geworfen.

Hailey würdigt ihre brasilianischen Wurzeln

Dass Hailey ausgerechnet für dieses Shooting ihre Meinung änderte, ist kein Zufall. "The Brazil Issue" ist ein echtes Herzensprojekt für sie. Viele Fans wissen gar nicht: Das Model hat brasilianische Wurzeln. Ihre Mutter, Kennya Deodato Baldwin, stammt aus Brasilien, und ihr Großvater mütterlicherseits ist der mit einem Grammy ausgezeichnete Bossa-Nova-Musiker Eumir Deodato. Hailey wuchs eng verbunden mit der Kultur und der portugiesischen Sprache auf. Zudem zeigt das Cover auch Charity-Charakter: Teile der Einnahmen der Magazinverkäufe sowie eine persönliche Spende von Hailey sollen an eine Einrichtung für Migrantinnen und geflüchtete Frauen in São Paulo gehen.

Promis und Fans flippen aus

Das heiße Shooting begeisterte das Netz und knackte auf Instagram in kürzester Zeit die Marke von über 1,3 Millionen Likes. Nicht nur ihre treuen Fans und Ehemann Justin Bieber sind begeistert, auch Haileys berühmte Freundinnen stürmten sofort die Kommentarspalte. Reality-TV-Star Khloé Kardashian kommentierte ein "Meoooow", während Kylie Jenner mit einem frechen Zunge-raus-Emoji reagierte.