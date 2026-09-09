Heißer geht's kaum! Penélope Cruz verführt Venedig im sexy Schlitzkleid

Feuerrot, hauteng und mit einem gewagten Beinschlitz: Penélope Cruz lieferte bei den Filmfestspielen von Venedig einen der heißesten Looks des Jahres. Doch nicht nur ihr Kleid sorgte für Aufsehen – gemeinsam mit Ehemann Javier Bardem legte sie auch eine echte Liebesshow hin.

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Bei diesem Auftritt blieb garantiert niemandem verborgen, wer am Dienstagabend die Königin des roten Teppichs war. Penélope Cruz erschien zur Premiere ihres neuen Films "Bunker" bei den Filmfestspielen von Venedig in einer feuerroten Robe und verwandelte den Lido kurzerhand in ihren ganz persönlichen Laufsteg.

Die 52-Jährige setzte dabei auf einen maßgeschneiderten Chanel-Look von Kreativdirektor Matthieu Blazy, der wie für sie gemacht schien. Das eng anliegende Kleid schmiegte sich perfekt an ihre Figur und setzte ihre weiblichen Kurven glamourös in Szene. Ein extrem hoher Beinschlitz verlieh der eleganten Robe eine besonders verführerische Note und gab bei jedem Schritt den Blick auf Cruz’ Beine frei.

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Penélope Cruz wird zur feurigen Lady in Red

Besonderer Blickfang war neben der intensiven Signalfarbe auch das aufwendig gearbeitete Schößchen an der Taille. Fransen, dreidimensionale Blüten, funkelnde Perlen und drei Schmuckknöpfe verliehen dem Kleid eine luxuriöse Couture-Optik. Der taillierte Schnitt betonte Cruz’ Silhouette zusätzlich und machte aus dem Look die perfekte Mischung aus klassischer Hollywood-Eleganz und moderner Sexyness.

Selbst bei den Schuhen blieb die Schauspielerin ihrem Farbkonzept treu. Unter dem hohen Schlitz kamen rote Pumps von Gianvito Rossi zum Vorschein, die den Lady-in-Red-Look von Kopf bis Fuß komplettierten.

Für zusätzlichen Glamour sorgte funkelnder Schmuck von Chanel High Jewellery. Vor allem die spektakulären Diamantohrringe aus der "Reach For The Stars"-Kollektion fingen das Blitzlicht der Fotografen ein und ließen Cruz bei jeder Bewegung strahlen.

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Ihr frecher Bob macht den Look perfekt

Auch beim Beauty-Look überließ Penélope Cruz nichts dem Zufall. Ihre brünette Mähne trug sie als glamourösen Bob mit viel Volumen und leicht nach außen gestylten Spitzen. Die freche Kurzhaarfrisur verlieh der sonst sehr klassischen Robe eine moderne und überraschend lässige Note.

Liebesshow mit Javier Bardem

Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie Penélopes Kleid bekam allerdings ihr Begleiter. Ehemann und Schauspielkollege Javier Bardem wich ihr auf dem roten Teppich kaum von der Seite. Verliebte Blicke, innige Berührungen und vertraute Gesten machten deutlich, dass es zwischen den beiden auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch immer knistert.

Während Cruz in feurigem Rot strahlte, überließ Bardem ihr in einem klassischen schwarzen Smoking modisch die große Bühne. Immer wieder legte er den Arm um seine Frau, zog sie an sich und betrachtete sie sichtlich stolz. Gemeinsam posierten sie lachend für die Fotografen und lieferten damit eine der schönsten Liebesshows des Festivals.

Auch im Kinosaal wurden die beiden emotional. "Bunker" wurde nach der Premiere mit rund 16 Minuten Standing Ovations gefeiert – dem bislang längsten Applaus des diesjährigen Festivals. Cruz kämpfte mit den Tränen und küsste ihren Mann während des minutenlangen Jubels.

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In "Bunker" spielen sie erneut ein Ehepaar

Der gemeinsame Auftritt war zugleich eine kleine Seltenheit. Penélope Cruz und Javier Bardem, die seit 2010 verheiratet sind und zwei Kinder haben, halten ihre Beziehung normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Für "Bunker" standen sie nun erneut gemeinsam vor der Kamera.

In dem Psychodrama von Regisseur Florian Zeller spielen sie ein Ehepaar, dessen Beziehung nach 17 Jahren auf die Probe gestellt wird. Bardem übernimmt die Rolle eines Architekten, der für einen Tech-Milliardär einen luxuriösen Überlebensbunker bauen soll. Die moralisch fragwürdige Aufgabe belastet zunehmend auch seine Ehe.

Auf der Leinwand mag ihre Beziehung in die Krise geraten – auf dem roten Teppich hätte der Kontrast kaum größer sein können. Dort präsentierten sich Penélope Cruz und Javier Bardem verliebt wie am ersten Tag.