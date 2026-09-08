Beinhaare & Schweißfleck: Phoebe Bridgers sorgt mit Red-Carpet-Tabu in Venedig für Aufsehen

Perfekte Roben, makellose Haut und keine Spur von Schweiß: Auf dem roten Teppich wird normalerweise nichts dem Zufall überlassen. Die US-amerikanische Sängerin Phoebe Bridgers zeigte sich bei den Filmfestspielen von Venedig bewusst ungeschönt.

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Mit ihrem Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig sorgt Phoebe Bridgers derzeit für Gesprächsstoff. Dabei steht ausnahmsweise nicht nur ihre glamouröse Robe im Mittelpunkt. Die 32-Jährige präsentierte sich auf dem roten Teppich mit sichtbaren Beinhaaren – und teilte später sogar ein Foto, auf dem ein Schweißfleck unter ihrer Achsel zu erkennen ist.

Was bei einem derart glamourösen Event zunächst wie ein vermeintlicher Beauty-Fauxpas wirken könnte, kommt bei ihren Fans ausgesprochen gut an. Denn Bridgers zeigt damit etwas, das auf perfekt inszenierten Red-Carpet-Fotos nur selten zu sehen ist: einen ganz normalen menschlichen Körper.

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Phoebe Bridgers zeigt sich bewusst unperfekt

Auf Instagram veröffentlichte die Grammy-Gewinnerin mehrere Eindrücke von ihrem ersten Auftritt beim Filmfestival. Darunter befand sich auch ein ungewohnt ehrliches Selfie: Bridgers grinst in die Kamera, während sich auf ihrem eleganten Kleid deutlich ein Schweißfleck unter der Achsel abzeichnet.

Für ihren großen Auftritt trug die Musikerin ein luftiges Spitzenkleid aus der Herbstkollektion 2026 von Alexander McQueen. Die graue Robe begeisterte mit einem transparenten Oberteil, floralen Details und einer märchenhaften Silhouette. Dazu kombinierte Bridgers Schmuck von Cartier und trug ihre platinblonden Haare in einer locker hochgesteckten Frisur.

Statt ausschließlich die perfekt ausgeleuchteten Bilder ihres Looks zu teilen, zeigte Bridgers jedoch auch, wie die glamouröse Robe nach einem langen Abend tatsächlich aussah. Gerade diese ungeschönte Aufnahme sorgte bei ihren Fans für Begeisterung.

"Die Schweißflecken geben mir das Gefühl, gesehen zu werden", kommentierte eine Userin. Eine andere erklärte Bridgers kurzerhand zur "Prinzessin des Volkes".

Phoebe Bridgers sorgt mit Red-Carpet-Tabu in Venedig für Aufsehen © WireImage

Auch ihre Beinhaare versteckte sie nicht

Bereits zuvor hatte Phoebe Bridgers mit einem weiteren Festival-Look für Aufmerksamkeit gesorgt. Zu einem schwarzen Gucci-Kostüm trug sie einen Rock, der ihre unrasierten Beine sichtbar machte. Komplettiert wurde das Outfit mit ovalen Sonnenbrillen von Gucci und schwarzen Mary-Jane-Pumps von Stuart Weitzman.

Auf dem roten Teppich, wo weibliche Körper üblicherweise bis ins kleinste Detail optimiert und inszeniert werden, ist dieser Anblick noch immer ungewöhnlich. Genau deshalb wird Bridgers nun dafür gefeiert, weibliche Körperbehaarung nicht zu verstecken oder nachträglich wegzuretuschieren.

Ihr Auftritt ist dabei keineswegs nachlässig. Im Gegenteil: Sowohl das elegante Spitzenkleid als auch der präzise geschnittene Gucci-Look waren bis ins Detail gestylt. Bridgers zeigt lediglich, dass Glamour und Natürlichkeit einander nicht ausschließen müssen.

Phoebe Bridgers sorgt mit Red-Carpet-Tabu in Venedig für Aufsehen © Getty Images

Schauspieldebüt an der Seite von Robert Pattinson

Für Phoebe Bridgers war der Besuch in Venedig zugleich der Auftakt zu einem neuen Karrierekapitel. Die Musikerin gibt in dem A24-Film "Primetime" ihr Schauspieldebüt.

An der Seite von Robert Pattinson, Skyler Gisondo und Anna Faris spielt Bridgers die Rolle der Del Harvey. Die Handlung beschäftigt sich mit dem Aufstieg und Fall der umstrittenen US-Fernsehsendung "To Catch a Predator". Pattinson übernimmt darin die Rolle des Moderators Chris Hansen, während Bridgers eine Frau verkörpert, die sich im Rahmen verdeckter Ermittlungen als minderjähriges Mädchen ausgibt. Der Film startet am 25. September in den Kinos.