Peek & Cloppenburg launcht MYON: Diese neue Modemarke wollen im Herbst alle tragen

Mediterrane Leichtigkeit trifft auf angesagte It-Girl-Looks: Peek & Cloppenburg bringt mit MYON eine neue Exklusivmarke auf den Markt. Von taillierten Blazern bis zu soften Kaschmir-Pullovern liefert das Label schon jetzt die wichtigsten Modetrends für den Herbst 2026.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Quiet Luxury, feminines Tailoring und ein Hauch Madrid: Mit MYON startet am 7. September 2026 eine neue Contemporary-Fashion-Brand exklusiv bei Peek & Cloppenburg. Das Label richtet sich an Frauen, die Trends lieben, sich aber keine Garderobe voller kurzlebiger Fashion-Hypes wünschen. Stattdessen stehen vielseitige Key-Pieces im Mittelpunkt, die im Office genauso funktionieren wie beim Dinner oder auf einem Wochenendtrip.

Neue Exklusivmarke mit spanischer Design-DNA

Inspiriert vom Lebensgefühl der spanischen Hauptstadt verbindet MYON mediterrane Leichtigkeit mit urbaner Eleganz. Entworfen werden sämtliche Kollektionen im hauseigenen Creative Hub in Madrid. Genau diese spanische Design-DNA ist den Pieces anzusehen: Die Silhouetten sind feminin und selbstbewusst, wirken dabei aber nie überladen oder angestrengt.

Fließende Formen treffen auf definierte Taillen, klassisches Tailoring bekommt ein modernes Update. Das Ergebnis ist eine Garderobe, die aussieht, als hätte sie ein besonders stilsicheres It-Girl in Madrid zusammengestellt: hochwertig, lässig und immer ein bisschen aufregender als klassische Business-Mode.

© MYON

Kaschmir, Leder und Denim statt kurzlebiger Trends

Neben der Optik legt MYON Wert auf Materialien und Verarbeitung. Für die erste Kollektion kommen unter anderem Baumwolle, Viskose, Denim, echtes Leder sowie Strick aus Kaschmir und Wolle zum Einsatz. Die Pieces sollen aktuelle Trends aufgreifen, zugleich aber so zeitlos sein, dass sie länger als nur eine Saison getragen werden können.

© MYON

Mode für Office, Dinner und Wochenende

MYON positioniert sich preislich im zugänglichen mittleren Segment. Die Kollektion ist nicht für einen einzigen Anlass konzipiert, sondern soll Frauen durch unterschiedliche Lebenssituationen begleiten. Ein Blazer lässt sich morgens zum Business-Termin tragen und abends mit Jeans und Heels stylen. Lederröcke funktionieren bei einer Feier ebenso wie im Urlaub, während Mäntel, Strick und Lederjacken unkomplizierte Alltagslooks aufwerten.

Damit trifft MYON genau den aktuellen Zeitgeist: Mode soll besonders aussehen, darf sich aber nicht kompliziert anfühlen.

Nach dem ersten Launch sind alle zwei Monate neue Produkt-Drops geplant. Im November und Dezember folgen Kollektionen für den Winter und die Festive Season. Die erste MYON-Kollektion ist ab dem 7. September 2026 in ausgewählten Peek-&-Cloppenburg-Stores sowie online unter peek-cloppenburg.at erhältlich.