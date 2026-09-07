Keine Lust auf Dirndl? Die schönsten Alternativen für die Wiesn 2026

Wiesn-Countdown: Für viele der Startschuss zum Dirndl-Kauf, doch das klassische Mieder ist längst kein Muss mehr. Wenn Sie nach bequemen Alternativen oder einem modernen Fashion-Statement suchen, ist 2026 Ihr Jahr.

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Die Oktoberfest-Saison 2026 steht vor der Tür und damit für viele Frauen die Frage nach dem perfekten Wiesn-Look. Für die einen gehört das klassische Dirndl einfach dazu, für die anderen darf es in diesem Jahr gerne etwas moderner sein. Denn nicht jede Frau fühlt sich im eng geschnürten Mieder und voluminösen Rock wohl und manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues. Die aktuellen Trachten-Trends beweisen, dass Sie auch ohne Dirndl auf der Wiesn ein absoluter Hingucker sind. Hier sind die schönsten Trachtenlooks 2026 für Frauen, die Lust auf etwas anderes als das klassische Dirndl haben:

Das Trachtenmieder als It-Piece

Ein Dirndl ist Ihnen too much, aber Sie möchten trotzdem Ihre feminine Seite betonen? Dann ist das Trachtenmieder Ihr Must-have für 2026. Laut Mode-Experten ist das Mieder in dieser Saison ein echtes Trend-Piece, das sich wunderbar vielseitig stylen lässt. Kombinieren Sie ein edles Samt- oder Leinenmieder einfach zu einer lässigen High-Waist-Jeans oder einer weit geschnittenen Stoffhose. Das Ergebnis ist ein cooler Stilbruch, der alltagstauglich ist und dennoch sofort Oktoberfest-Vibes versprüht.

Trachten-Mieder © Getty Images

Besonders spannend für 2026: die Caprihose. Mieder plus Capri ist die Kombination für alle, die ihren Wiesn-Look modisch auf die Spitze treiben möchten. Dazu passen schlichte Lederschuhe ebenso wie verspielte Mary Janes oder lässige Loafer. So wird aus dem traditionellen Mieder ein überraschend moderner Fashion-Look

Der Trachtenrock

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Wer auf den Rock nicht verzichten will, aber den Komplett-Look des Dirndls scheut, investiert 2026 in einen Trachtenrock in Midi-Länge. Der absolute Trend in diesem Jahr sind monochrome Looks (Ton-in-Ton). Ein edler Jacquard-Rock wird 2026 nicht mehr streng mit Bluse getragen, sondern vielmehr "Clean Chic" inszeniert: Kombinieren Sie ihn mit einem schlichten, farblich passenden T-Shirt oder einem groben, gemütlichen Strickpullover. Statt des steifen Jankers wird auf weiche Strickjacken gesetzt, die den Look auflockern.

Kurze Lederhose mit Twist

Lederhosen sind schon lange keine reine Männersache mehr. Auf der Wiesn 2026 zeigen sich die traditionellen Hosen überraschend feminin und vor allem ziemlich modern. Wer mehr Bein zeigen möchte, greift zur kurzen Lederhose aus weichem Wildbockleder. Ganz wichtig dabei: 2026 gilt Qualität statt Billig-Look. Echtes Leder oder hochwertige Lederalternativen machen den Unterschied und lassen die Tracht deutlich edler wirken.

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Und beim Styling darf experimentiert werden: Eine verspielte Rüschenbluse oder ein Hauch Spitze sorgt für eine feminine Note. Ein lässiger Oversized-Janker macht den Look cooler und bricht den klassischen Folklorecharakter auf. Noch überraschender wird es mit Tanktop und Blazer: Plötzlich wirkt die Lederhose fast wie ein ganz normales Fashion-Piece.

Die Trachten-Strickjacke

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Die moderne Trachten-Strickjacke ist 2026 ein echtes Must-have für alle, die es auf der Wiesn gemütlich und gleichzeitig modisch mögen. Besonders angesagt sind kurze Cardigans im "Boxy Fit", also mit einem lässigen, leicht kastigen Schnitt. Bei den Materialien darf es 2026 gerne hochwertig sein: Kuschelige Schurwolle oder edles Kaschmir verleihen dem Outfit auch eine luxuriöse Note. Für den traditionellen Touch sorgen Details wie filigrane Metall- oder rustikale Hornknöpfe und klassische Zopfmuster. Wer den Trachten-Look bewusst etwas entschärfen möchte, kombiniert die Strickjacke einfach mit Jeans oder einer weit geschnittenen Hose.

Accessoires machen den Look

Accessoires machen den Look erst richtig komplett und bieten eine einfache Möglichkeit, einem Outfit eine individuelle Note zu verleihen. Charivari-Gürtel sind 2026 extrem angesagt, um die Taille zu betonen. Auch bunte Halstücher aus Seide und verspielte Taschen-Anhänger (Bagcharms) werten jeden alternativen Trachten-Look auf und verleihen ihm eine persönliche Note.

Das Wichtigste zum Schluss: Ob Dirndl oder nicht, tragen Sie das, worin Sie sich rundum wohlfühlen. Denn genau das macht jeden Wiesn-Look perfekt.