Carrie Bradshaws Lieblingsschuhe gibt es jetzt bei STEFFL

Kaum eine Schuhmarke ist so eng mit der Kultserie "Sex and the City" verbunden wie Manolo Blahnik. Carrie Bradshaw machte die luxuriösen High Heels endgültig zu Popkultur-Ikonen – nun ziehen die begehrten Designs erstmals in Wien beim Department Store STEFFL ein.

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"Hello, lover!" – wenn Carrie Bradshaw in "Sex and the City" ein Paar Manolo Blahnik entdeckte, war es meist Liebe auf den ersten Blick. Spätestens seit den legendären blauen Satin-Pumps, mit denen Mr. Big um ihre Hand anhielt, gelten die Schuhe des britischen Luxuslabels als Symbol für große Gefühle, glamouröse Auftritte und zeitlose Eleganz.

Nun dürfen sich auch Fashion-Fans in Wien freuen: Manolo Blahnik ist ab sofort erstmals bei STEFFL erhältlich. Mit dem Neuzugang erweitert das Kaufhaus sein Sortiment um eine der renommiertesten Schuhmarken der Welt.

© MANOLO BLAHNIK, STEFFL

Schuhträume mit Kultstatus

Die Entwürfe von Manolo Blahnik stehen seit Jahrzehnten für außergewöhnliche Handwerkskunst, feminine Silhouetten und unverwechselbare Details. Statt kurzlebigen Trends zu folgen, setzt der Designer auf Modelle, die auch Jahre später noch modern und elegant wirken.

Bei STEFFL wird aktuell eine Auswahl der neuen Herbstkollektion präsentiert. Dazu gehören die moderne Chungasan Slingback-Sandale, die eleganten Mayslibi Slingback-Pumps sowie die markanten Ters Booties. Die unterschiedlichen Styles reichen von femininen Abendmodellen bis zu luxuriösen Begleitern für herbstliche Alltagslooks.

Sarah Jessica Parker trug bei den Dreharbeiten zu "And Just Like That" die ikonischen blauen "Manolos" © GC Images

Erhältlich sind die neuen Manolo-Blahnik-Modelle ab sofort in der Schuhabteilung im 6th Floor des STEFFL Department Store. Carrie Bradshaw würde vermutlich sagen: Ein Besuch lohnt sich – auch wenn der eigene Schuhschrank eigentlich längst voll ist.