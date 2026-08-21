Kim Cattrall wird 70: Das neue Leben der "Sex and the City"-Ikone

Kim Cattrall wird 70: Als Samantha Jones wurde sie zur Sex-Ikone und zum Weltstar. Heute zeigt die Schauspielerin, dass ihr Leben noch längst nicht in die Jahre gekommen ist. Mit Stil, Selbstbewusstsein und ihren eigenen Regeln feiert sie ihren runden Geburtstag und lässt Hollywoods alte Klischees einfach hinter sich.

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Sie ist Samantha Jones, die Frau, die in "Sex and the City" mit unverblümter Offenheit, Selbstbewusstsein und einer gehörigen Portion Glamour Fernsehgeschichte schrieb. Doch hinter der Kultfigur steht eine Schauspielerin, die längst ihren eigenen Weg gefunden hat: Kim Cattrall feiert ihren 70. Geburtstag und blickt auf eine Karriere zurück, die von weltweitem Ruhm, persönlichen Wendepunkten und der bewussten Abkehr von ihrer berühmtesten Rolle geprägt ist.

Ein Fluch und ein Segen: Das Erbe von Samantha Jones

Kim Cattrall and Sarah Jessica Parker during Kim Cattrall and Sarah Jessica Parker On Location For "Sex And The City" at Saks Fifth Ave in New York, New York, United States. (Photo by James Devaney/WireImage) © WireImage

Mit 42 Jahren übernahm die kanadisch-britische Schauspielerin die Rolle der ungeniert sexpositiven PR-Beraterin Samantha Jones in "Sex and the City" und wurde damit weltweit zum Superstar. Heute blickt Cattrall durchaus mit gemischten Gefühlen auf diese Ära zurück. Während Samantha ihr internationale Türen öffnete und sie einen Golden Globe gewann, fühlte sie sich nach zwei Kinofilmen in dem oftmals von Drama geprägten Umfeld am Set nicht mehr wohl.

Zwar überraschte sie die Serienwelt vor Kurzem mit einem kurzen, heiß ersehnten Cameo-Auftritt in der Nachfolgeserie „And Just Like That…“, doch für Kim Cattrall steht längst fest: Samantha war gestern, heute geht sie ihre eigenen, neuen Wege.

Privates Liebesglück: Späte Hochzeit mit 69

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Wer sagt, dass man mit fast 70 nicht noch einmal die ganz große Liebe feiern kann? Abseits des Hollywood-Rummels hat Cattrall ihr privates Glück gefunden. Ende 2025 gab sie nach über zehn Jahren Beziehung ihrem Partner, dem britischen Kommunikationsexperten Russell Thomas, heimlich das Jawort. Heute widmet sich die Schauspielerin Dingen, die ihr wirklich am Herzen liegen, wie das Lesen von Büchern, ihre Rolle als Botschafterin für die Londoner Kew Gardens oder ihre Leidenschaft für Mode.

Neue Karrierewege: Von BBC bis nach Österreich

Statt sich auf ihren alten Erfolgen auszuruhen, ist Kim Cattrall beruflich weiterhin gefragt, wählt ihre Projekte aber sehr viel genauer aus. Zuletzt brillierte sie unter anderem in der zweiten Staffel des BBC-Radiodramas Central Intelligence, in der sie die CIA-Agentin Eloise Page sprach.

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Auch im deutschsprachigen Raum sorgte sie 2026 für jede Menge Glamour: Im Mai reiste sie als internationaler Stargast zum CALL Film Festival nach Bad Hofgastein. Dort präsentierte sie nicht nur ihren Indie-Hit "Meet Monica Velour", sondern wurde im Rahmen einer großen Gala auch mit dem renommierten "Jane Award" für ihr Lebenswerk und ihren prägenden Einsatz für weibliche Selbstbestimmung ausgezeichnet.

Das Geheimnis ihrer Strahlkraft

Mit 70 Jahren strahlt Kim Cattrall mehr Zufriedenheit und Selbstbewusstsein aus denn je. Dem toxischen Jugendwahn Hollywoods hat sie längst abgeschworen. Ihr Credo, das sie für Millionen Frauen auf der ganzen Welt nur noch sympathischer macht, lautet: „Jünger zu sein, ist nicht das Ziel; älter zu sein und sich dabei jung zu fühlen, das ist es. Ich lebe in der echten Welt."