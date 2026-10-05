Kim Kardashian: "Ich mache mir Sorgen um North West"

Die 13-Jährige will immer mehr ins Rampenlicht, ihre berühmte Mutter Kim Kardashian versucht deshalb, sie bei neuen Projekten zu bremsen.

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North West ist mit Kameras, roten Teppichen und einem Leben im Rampenlicht aufgewachsen. Jetzt scheint die älteste Tochter von Kim Kardashian selbst immer stärker ins Showbusiness drängen zu wollen. Genau das bereitet ihrer Mutter allerdings zunehmend Sorgen.



In einem Interview mit der "Sunday Times" sprach Kardashian darüber, wie unterschiedlich ihre vier Kinder mit ihrer öffentlichen Familie umgehen. Während die jüngeren Kinder zwar bei Drehs dabei seien, aber nicht unbedingt selbst Teil der Geschichten werden wollten, habe North deutlich mehr Freude an der Aufmerksamkeit. "North liebt es ein bisschen mehr als die anderen", sagte Kardashian.

Kim Kardashian muss North offenbar bremsen

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Die 13-Jährige hat bereits einige eigene Projekte vorzuweisen. Im Mai veröffentlichte sie ihre EP "N0rth4evr", außerdem zierte sie die Septemberausgabe des Magazins "Dazed". Auch auf der Bühne steht North bereits selbst. Für Kardashian ist das offenbar ein Balanceakt. Sie wolle ihrer Tochter ihre Interessen nicht verbieten, gleichzeitig aber verhindern, dass North jede Gelegenheit annimmt, die sich ihr bietet.



"Sie will nichts lieber als zukunftsorientierte Projekte", erklärte Kardashian. Deshalb versuche die Familie, nicht alles mitzumachen, was North angeboten werde. Man wolle die Entwicklung ihrer Karriere bewusst begleiten und darauf achten, "dass wir das Ganze richtig handhaben".



Dabei betonte Kardashian auch, dass sie und Norths Vater Kanye West bei den Projekten ihrer Tochter offenbar an einem Strang ziehen. Beide sollen sich darüber abstimmen, welche Angebote North tatsächlich annimmt.

North will Musikerin werden

Kanye West und North West © Getty Images for Complex

Dass North selbst große Ambitionen hat, machte sie zuletzt ebenfalls deutlich. In ihrem "Dazed"-Interview sagte sie, der schlechteste Rat, den sie bekommen habe, sei gewesen, mit ihrer Musikkarriere noch zu warten. Für sie sei Musik offenbar weit mehr als nur ein Hobby. Sie wolle genau das machen und sehe darin etwas, das sie mit ihrem Leben anfangen möchte.



Im vergangenen Monat unterstützten Kardashian und West ihre Tochter außerdem bei ihrem ersten Solo-Konzert in Chicago. Die beiden saßen dabei getrennt voneinander im Publikum, feuerten North aber beide bei ihrem Auftritt an. Das Konzert kam kurz nachdem North eine geplante 14-Städte-Tour mit Rapperin Molly Santana abgesagt hatte.

"Ich bin eine mittelmäßig strenge Mutter"

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Kardashian beschreibt sich selbst trotz des Kardashian-Ruhms nicht als besonders strenge Mutter. Im Gegenteil: Sie sei "äußerst geduldig und liebevoll" und lasse beispielsweise auch heute noch eines ihrer Kinder bei sich im Bett schlafen, wenn es das möchte.

Gleichzeitig scheint sie bei Norths Karriere genauer hinzusehen. Denn eines dürfte Kardashian bewusst sein: Für North ist Ruhm nichts Neues, für sie könnte er aber schon bald zu ihrem eigenen Beruf werden. Und genau deshalb will ihre Mutter offenbar lieber etwas zu vorsichtig sein, als ihre Tochter zu früh dem kompletten Kardashian-Medienzirkus auszusetzen.