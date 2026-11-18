Während "The Body" auf Netflix die Charts erobert, sorgt die neue Horrorserie für heftige Diskussionen. Eine Online-Petition fordert sogar, die Produktion aus dem Programm zu nehmen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine neue Netflix-Serie sorgt gerade für ordentlich Gesprächsstoff, allerdings nicht nur wegen ihrer Handlung. "The Body" ist am 11. November 2026 mit acht Folgen gestartet und hat sich innerhalb weniger Tage zu einem internationalen Streaming-Erfolg entwickelt. Gleichzeitig wächst der Widerstand gegen die Produktion: Eine Petition fordert Netflix dazu auf, die Serie wieder aus dem Programm zu nehmen. Am 18. November hatten bereits mehr als 110.000 Menschen unterschrieben.

Worum geht es in "The Body"?

© 2026 Netflix, Inc.

Die von Quinn Shephard entwickelte Serie spielt im Jahr 2004 an einer katholischen Mädchenschule. Im Mittelpunkt steht die Tanzgruppe "The Lions", deren Halloween-Initiationsritual völlig aus dem Ruder läuft. Was zunächst wie ein makabrer Streich wirkt, entwickelt sich zu einem düsteren Albtraum: Die Mädchen erleben rätselhafte Visionen, religiöse Ängste breiten sich aus und eine ganze Kleinstadt gerät zunehmend in einen Zustand der Massenhysterie.



Die achtteilige Produktion verbindet Teenie-Drama mit psychologischem Horror, übernatürlichen Elementen und katholischer Symbolik. Dabei bleibt lange offen, was tatsächlich passiert: Sind die Visionen göttlichen oder dämonischen Ursprungs oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Warum soll Netflix die Serie absetzen?

© 2026 Netflix, Inc.

Hinter der Petition steht die konservative Kampagnenorganisation CitizenGO und fordert "The Body" aus dem Angebot zu entfernen.



Die Initiatoren werfen der Serie vor, den Glauben christlicher Familien zu verhöhnen. Besonders problematisch seien aus ihrer Sicht das Initiationsritual, bei dem der Teufel angerufen wird, die Darstellung von Gebeten und katholischen Traditionen sowie die Verbindung von Religion, Sexualität und Horror.



In ihrem Aufruf spricht die Organisation davon, dass Netflix den Glauben von Millionen christlicher Familien beschmutze. Auch der Werbeslogan der Serie – "Pray hard and sin harder", stößt bei den Kritiker:innen auf Widerstand. Inzwischen zählt die Petition schon mehr als 110.000 Unterschriften.

"The Body" wird trotz Kritik zum Streaming-Erfolg

Der Protest scheint dem Erfolg der Serie bislang jedenfalls nicht zu schaden. Im Gegenteil: "The Body" schaffte es in zahlreichen Ländern in die Netflix-Top-10 und erreichte laut aktuellen Chart-Auswertungen zwischenzeitlich sogar Platz eins der weltweiten Streaming-Rangliste. Auch die Reaktionen auf die Serie fallen überwiegend positiv aus.



Netflix hat sich bisher nicht öffentlich zu der Petition geäußert. Ob die Kampagne tatsächlich Konsequenzen haben wird, ist daher offen. Eine zweite Staffel wurde bislang ebenfalls nicht offiziell angekündigt. Doch aufgrund des Erfolgs scheinen die Chancen für eine Fortsetzung recht gut zu stehen.

Die Macherin will Raum für unterschiedliche Interpretationen lassen

© 2026 Netflix, Inc.

Serienschöpferin Quinn Shephard hat die religiöse Ebene der Serie bewusst vielschichtig angelegt. In einem Interview mit Variety erklärte sie, dass "The Body" unterschiedliche Perspektiven auf Glauben zeigen und auch hinterfragen wolle, wie religiöse Systeme das menschliche Bedürfnis nach Spiritualität beeinflussen können.



Es gehe dabei nicht nur um Kritik an Religion, sondern auch um die Frage, warum Menschen glauben und welche Bedeutung Glaube für sie haben kann. Die Serie soll das Publikum zum Nachdenken und Diskutieren anregen, eine eindeutige Interpretation gibt es laut Shephard nicht.



Ob man "The Body" nun als provokantes Horror-Drama oder als respektlose Darstellung religiöser Symbole betrachtet: Die Diskussion rund um die Serie hat ihr jedenfalls zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Und während die Petition weiter Unterschriften sammelt, können Netflix-Abonnentinnen und -Abonnenten die acht Folgen weiterhin streamen.