Martina Gedeck: "Das war eine Generation, die sich nichts mehr vorschreiben ließ"

"Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte" erzählt von den Bewohnern eines Hauses am See und von deutscher Geschichte. Martina Gedeck über ihren Part und resiliente Frauen.

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Mit Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff (87) zu arbeiten, war schon lange ein Wunsch von Martina Gedeck (65). "Jetzt hatte er diese wunderschöne Rolle, ich hatte Zeit. Es hat alles gut gepasst", sagt die Schauspielerin, die in seinem neuesten Werk "Heimsuchung – Eine Jahrhundertgeschichte" (jetzt im Kino) eine der Hauptrollen übernommen hat. Der Film basiert auf dem Bestsellerroman von Jenny Erpenbeck (59), die darin nicht nur die Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner:innen erzählt, sondern auch die ihrer Großmutter, der aus Österreich stammenden Hedda Zinner. Hier heißt sie "die Schriftstellerin" und wird von Gedeck verkörpert.

Das Haus am See

Bevor die Schriftstellerin das malerische Haus am See bezieht, erwirbt der Architekt (Lars Eidinger) das Grundstück bei Berlin, um dort ein Haus für sich und seine Frau (Susanne Wolff) zu bauen. Das Nachbargrundstück nutzt eine jüdische Familie – angelehnt an die Briefe des jungen Mädchens Doris Kaplan, das ein Opfer des Holocaust wurde – als Ferienhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg fliehen der Architekt und seine Frau in den Westen. Die Schriftstellerin, eine überzeugte Kommunistin, die aus dem russischen Exil in die DDR zurückkehrt, zieht mit ihrer Familie ein und erzählt das nächste Kapitel des Hauses und gleichzeitig der Geschichte Deutschlands, die mit dem Mauerfall endet.

Martina Gedeck im Interview

Martina Gedeck als die Schriftstellerin im Arbeitszimmer von Albert Einstein. © STUDIOCANAL/Ziegler Film

Den Wunsch einer Zusammenarbeit mit Volker Schlöndorff gab es schon lange. Warum ist es erst jetzt dazu gekommen? Martina Gedeck: Ich glaube, das müssten Sie ihn fragen. Ich hätte mir mich schon früher in seinen Filmen vorstellen können. Wir waren einmal nahe dran, aber das ist lange her. Ich glaube, es ging sich wegen der Termine nicht aus. Jetzt hatte er diese wunderschöne Rolle, ich hatte Zeit. Es hat alles gut gepasst.

Was macht die Arbeit mit ihm besonders? Gedeck: Er ist sehr aufmerksam. Er merkt sich alles, was man sagt. Er ist ein feiner Zuhörer und Zuseher am Set, der sofort erkennt, wenn etwas stimmt und auch erkennt, wenn es nicht stimmt. Er macht alles, ohne viel zu sprechen, mit einer großen Hingabe und mit einem liebevollen Blick. Dadurch fühle ich mich als Schauspielerin eingeladen, noch mal etwas anderes anzubieten oder selbst auf die Suche nach der richtigen Nuance für eine Szene zu gehen. Was mir besonders gefallen hat, war seine große Aufmerksamkeit für das, was der Schauspieler, was der Spieler sich vorstellt oder denkt.

“Das war eine Generation von Menschen, die sich nichts mehr vorschreiben ließ, die gesagt hat, ich lebe mein Leben jetzt so.” Martina Gedeck.

Was war Ihnen an der Rolle der Schriftstellerin wichtig? Gedeck: Bei dieser Frau sieht man, dass sie so sicher ist in ihren Prinzipien, ihrem Glauben und ihren Idealen und sich das verändert, dass es plötzlich in sich zusammenbricht. Es war für mich interessant, einen Zeitraum von ungefähr 35 Jahren zu spielen. Wir haben eigentlich ein Kaleidoskop von verschiedenen kleinen Szenen, von Splittern, wo wir sie erleben. Es war eine Herausforderung, dieser Figur trotzdem nahzukommen und dass nicht der Eindruck entsteht, es werden Bilder gezeigt, sondern man diese Frau in jeder Sekunde wahrnehmen kann. Das erfordert ein sehr präzises Spiel. Das fand ich spannend und interessant und auch schwierig. Mich haben ihre Entwicklung und das radikale Ende interessiert. Mich hat auch der Osten interessiert, weil ich darüber wenig weiß. Die Bekanntschaft mit Jenny Erpenbeck war bereichernd, weil sie das auf der anderen Seite der Mauer erlebt hat und wir einen interessanten Austausch hatten.

Wie hat dieser Austausch ausgesehen? Gedeck: Volker lädt seine Mitarbeiter immer ein. Da habe ich sie kennengelernt. Es gab dann eine Ausstellung über ihre Großmutter Hedda Zinner, zu der sie und ihr Vater eingeladen waren. Er hat über seine Mutter gesprochen. Da habe ich sie zum ersten Mal richtig erlebt und hatte sofort unendliches Material für die Figur und für die Rolle. Wir haben uns öfters getroffen und sehr eingehend über alles gesprochen. Auch darüber, was ihr am Buch wichtig ist, was sie erzählen wollte. Es geht um das Ankommen an einem Ort, darum, eine Heimat zu finden, aber auch darum, sich zu verabschieden und wie schmerzvoll das ist

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War die Biografie von Hedda Zinner wichtig für die Erarbeitung der Rolle? Gedeck: Das war schon wichtig. Ich konnte mir aus der Biografie vieles rausziehen, zum Beispiel, dass sie sehr resilient war. Sie hat gesagt, ich lasse mir mein Leben nicht kaputtmachen. Von niemandem. Sie hat das Recht auf ihr eigenes Leben und auf ihr eigenes Wollen eingefordert. Das ist außergewöhnlich. Sie hat sich gesellschaftlich sehr engagiert. Das war keine Frau, die gesagt hat, es geht nur um mich. Natürlich war sie eine wirkliche Kommunistin und war gegen Privateigentum. Trotzdem hat sie darauf bestanden, dass ihr niemand ihr Eigenes kaputtmacht. Das kenne ich von meiner Großmutter, die auch den Zweiten Weltkrieg durchlitten und ihren Mann verloren hat. Das war eine Generation von Menschen, die sich nichts mehr vorschreiben ließ, die gesagt hat, ich lebe mein Leben jetzt so. Das habe ich immer bewundert, weil ich gar nicht so bin.

Der Film behandelt die Geschichte des Hauses in getrennten Kapiteln. Wie war es, die anderen Teile nicht zu kennen? Gedeck: Für mich ist der Film in zwei Teile geteilt. Der Anfang mit Detlef Buck ist ein kleiner Prolog. Was nach dem Tod der Schriftstellerin geschieht, ist eine Art Epilog. Im ersten Teil gibt es das Dritte Reich und die Geschichte um den Architekten. Ich war, ehrlich gesagt, froh, dass ich nicht wusste, was im ersten Teil gespielt wurde. Da ging es um ganz andere Themen: um die Ignoranz der jüdischen Familie und anderen Menschen gegenüber. Ich wusste, es sind tolle Schauspieler und es kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich habe mich natürlich gefragt, wie man das unter einen Hut kriegt? Das sind quasi zwei Filme. Volker hat das aufs Bravouröseste gelöst.

Das Ferienhaus von Albert Einstein in Caputh bei Potsdam diente als Kulisse für den Film. © STUDIOCANAL / Ziegler Film

Das Haus hat eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Was hat das als Drehort mit Ihnen gemacht? Gedeck: Die Architektur ist außergewöhnlich schön. Man fühlt sich zu Hause. Wir haben da alle wochenlang unsere Tage zugebracht. Es war ein warmer Ort der Geborgenheit, an dem man sich gut unterhalten kann, an dem man gut kreativ sein kann. Das war mit Sicherheit kein Zufall. Das ist alles holzgetäfelt und hat eine gewisse Atmosphäre, die den Menschen zu sich selbst bringt. So ging es uns allen. Die Öffnung in den Garten, in die Natur, die das Haus umgibt, spielt eine starke Rolle. Ich hatte auch ein besonders schönes Zimmer, Albert Einsteins Arbeitszimmer.

Wie hat sich das auf die Geschichte ausgewirkt? Gedeck: Man liebt dieses Haus und deswegen sind Momente entstanden. Es gab eine Einstellung, in der ich am Ende die Treppe herunterkomme. Wir hatten nicht mehr viel Zeit und der Regisseur hat gesagt, wir lassen das weg. Du schreibst den Brief und dann sehen wir, wie du die Wiese runterläufst. Ich dachte, er hat recht. Aber ich fand, es fehlt etwas. Ich dachte, es wäre schön, wenn man das Haus noch einmal sieht. Das habe ich Volker vorgeschlagen. Er überlegt sich dann immer, was man aus der Szene machen kann. Er sagte zu mir: "Martina, wenn du die Treppe runtergehst, dann verabschiede dich doch vom Haus und streichle es mal, wenn du da vorbeigehst." Das ist zum Beispiel so ein Moment, der durch so eine Zusammenarbeit entsteht, aber der auch durch das Haus kommt.

"Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte" ist gerade in den österreichischen Kinos angelaufen. © Filmladen Filmverleih