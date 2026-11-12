"Meine Genesung verlief nicht geradlinig": Kate spricht offen über Krebs-Kampf

Prinzessin Kate hat erstmals ausführlicher darüber gesprochen, wie schwierig ihr Weg zurück ins Leben nach ihrer Krebserkrankung war. Dabei verriet die 44-Jährige auch, welche Worte ihr die Ärzte während ihrer Genesung mit auf den Weg gaben und welche Bedeutung die Natur für ihre Heilung hatte.

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Im März 2024 machte die Prinzessin von Wales ihre Krebsdiagnose öffentlich. Zuvor hatte sie sich im Jänner desselben Jahres einer Bauchoperation unterzogen, die für zahlreiche Spekulationen gesorgt hatte. In einem aktuellen Interview mit dem Schriftsteller Robert Macfarlane für das Magazin "Country Life" blickte Kate nun auf diese schwierige Zeit zurück. Das Gespräch erscheint in einer besonderen Ausgabe, für die ihr Ehemann, Prinz William, als Gastredakteur verantwortlich ist.

Prinzessin Kate: "Es wird gute und schlechte Tage geben"

Prinzessin Kate und Prinz William © Getty Images

Die Ärzte hatten sie bereits während ihres Krankenhausaufenthalts darauf vorbereitet, dass der Genesungsprozess auch Rückschläge mit sich bringen könnte. "Im Krankenhaus wurde mir gesagt, dass meine Genesung nicht geradlinig verlaufen würde. Es werde gute und schlechte Tage geben, und es werde Zeit brauchen", erinnerte sich Kate.

Diese Erfahrung habe auch ihren Blick auf die Natur verändert. Ruhe, Rückzug und Erneuerung seien ebenso wichtig wie Wachstum und Fortschritt. Die Prinzessin bezeichnete die Natur als einen besonderen Ort der Heilung, der Kraft und des inneren Gleichgewichts.

Die Bedeutung der Natur

"Die Menschen haben sich schon immer der Natur zugewandt. Ob es nun der Strand zur Heilung und Genesung ist, die Landschaft für Ruhe und Abstand oder die Berge, um Einsamkeit zu finden – die Menschen suchen seit jeher Trost in der Natur", erklärte sie. Für Kate sei es deshalb besonders wichtig, die Natur bewusst in den Genesungsprozess einzubeziehen.

Auch über die Frage, wie sie während ihrer dunkelsten Stunden die Hoffnung bewahren konnte, sprach die Prinzessin offen. Ein Gedanke habe ihr dabei immer wieder Kraft gegeben: "Wir sind nicht allein und wir sind mit etwas verbunden, das größer ist als wir selbst."

Schwerer Weg für die Familie

. © Samir Hussein/WireImage

Besonders schwer sei diese Zeit auch für ihre Familie gewesen. Gemeinsam mit Prinz William hat Kate drei Kinder: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Den Weg durch die Krankheit beschrieb sie als "komplex, beängstigend und unvorhersehbar".

Die Erkrankung habe nicht nur sie selbst, sondern auch ihren Ehemann und die Kinder vor große Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig habe die schwierige Zeit den Blick auf das Wesentliche geschärft. "Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, innezuhalten und dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, die so viele von uns oft als selbstverständlich ansehen", erklärte Kate in einem Beitrag auf Instagram.



Im September 2024 hatte Prinzessin Kate bekannt gegeben, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Neben all den Herausforderungen habe es jedoch auch Lichtblicke gegeben. Sie habe Momente großer Stärke, Freundlichkeit und tiefer Verbundenheit erlebt – Erfahrungen, die ihr bis heute viel bedeuten.