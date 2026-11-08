Steffi Graf, Madonna & Co.: Die Stars und ihre verarmten Geschwister

Steffi Grafs Bruder meldet sich aus dem Tunnel, in dem er lebt. Mariah Careys Bruder klagt sie kurz vor Weihnachten... Stars und ihre verarmten Geschwister, erbitterter Streit statt Liebe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sie besitzen Millionen, werden von Fans vergöttert und führen ein Leben, von dem andere nur träumen können. Doch hinter den glänzenden Fassaden der Stars verbergen sich oft tiefe familiäre Abgründe. Während sie im Luxus schwelgen, kämpfen ihre Geschwister mit Geldnot, Obdachlosigkeit oder dem Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein. Aus einstiger Nähe werden bittere Vorwürfe, aus Geschwisterliebe Funkstille.

Keine Seltenheit

Steffi Grafs Bruder Michael sorgt mit seinem Leben in den Tunneln von Las Vegas für Schlagzeilen. Madonna verlor gleich zwei Brüder, mit denen sie zeitweise zerstritten war. Mariah Carey lieferte sich mit ihren Geschwistern erbitterte Gerichtsstreitigkeiten. Und Britney Spears? Die Pop-Ikone rechnete gerade erst wieder öffentlich mit ihrer Schwester Jamie Lynn ab und kündigte an, sich eine neue Familie suchen zu wollen. Was bleibt von der Geschwisterliebe, wenn Ruhm, Geld und alte Verletzungen zwischen Menschen stehen, die einst alles miteinander teilten? Manchmal nicht mehr als die Erinnerung an eine gemeinsame Kindheit.

Steffi Graf: Bruder lebt im Tunnelsystem

Steffi Graf mit Vater Peter Graf und Bruder Michael © Ron Galella Collection via Getty

Einst unterstützte Tennis-Star Steffi Graf (57) ihren jüngeren Bruder Michael (55) finanziell, ermöglichte ihm berufliche Neuanfänge. Doch nach zwei gescheiterten Ehen und juristischen Problemen folgte der Absturz. Heute lebt Michael in den Tunneln unter Las Vegas, wird wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Gerichtsauflagen per Haftbefehl gesucht. Nun eskaliert das Drama: In Videos attackiert er seine Schwester und behauptet, sich mit Schwager Andre Agassi geprügelt zu haben. Auch Mutter Heidi soll gerichtlich Schutz vor ihm erwirkt haben. Steffi Graf schweigt dazu. Aktuell dramatisch: Das Tunnelsystem, in dem Michael Unterschlupf sucht, droht, überflutet zu werden.

Britney Spears und ihre kaputte Familie

Britney Spears und Jamie Lynn Spears © Disney General Entertainment Con

Seit Jahren streiten Sängerin Britney Spears (44) und ihre Schwester Jamie Lynn (35). Nach psychischen Krisen stand Britney von 2008 bis 2021 unter Vormundschaft. Sie wirft ihrer Familie vor, sie kontrolliert und im Stich gelassen zu haben. Jamie Lynn bestreitet dies und betont, sie stets unterstützt zu haben. Nun eskaliert der Streit erneut: Britney rechnet in einem Posting mit ihr ab und behauptet, ihre Schwester habe ihr verboten, Nichte Ivey zu umarmen. Sie wolle sich „eine neue Familie suchen.

Madonna: Zwei Brüder, zwei Tragödien

Madonna und Christopher © WireImage

Ein Familiendrama voller Schmerz und Enttäuschung. Ihr älterer Bruder Anthony lebte zeitweise obdachlos unter einer Brücke und warf der millionenschweren Sängerin vor, ihn im Stich gelassen zu haben. 2023 starb er mit 66 Jahren. Auch mit ihrem jüngeren Bruder Christopher kam es zum Bruch: Einst ihr engster Vertrauter, rechnete er 2008 in einem Skandalbuch mit ihr ab. Jahrelang herrschte Funkstille. Erst als Christopher an Krebs erkrankte, versöhnten sie sich. 2024 starb er mit 63 Jahren. Madonna trauerte öffentlich um beide Brüder.

Mariah Carey: Familiendrama anstatt Weihnachtsidylle

Schwester Alison © Facebook

Mit ihrem Weihnachtshit scheffelt Mariah Carey (57) jedes Jahr Millionen, aktuell glänzt sie auch in Guccis neuer Festtagskampagne. Doch privat überschattete ein bitterer Familienkrieg ihr Leben: Ihre verarmte Schwester Alison warf ihr vor, sie im Stich gelassen zu haben. Mariah erhob in ihren Memoiren schwere Vorwürfe gegen Alison, die diese bestritt und 2021 klagte. 2024 starb Alison am selben Tag wie ihre Mutter. Auch Bruder Morgan zog wegen des Buches vor Gericht. Jetzt wurde allerdings seine Millionenklage abgewiesen. Er will Berufung einlegen. Der Familienfrieden bleibt aus – und zu Weihnachten läutet für Mariah nur das Glöckchen ihrer Kassa.