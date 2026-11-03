CFDA Fashion Awards
Statt Glamour-Robe: Demi Moore bricht mit Jeans-Look alle Fashion-Regeln
Es ist die Nacht der Modebranche: Die CFDA Fashion Awards, oft auch als die "Oscars der Mode" bezeichnet, versammelten am 2. November 2026 das Who-is-Who der Fashion-Welt. Im American Museum of Natural History in New York City gaben sich Stars wie Hailey Bieber, Zoë Kravitz und Rosé die Ehre. Doch während die meisten Gäste auf klassische Abendgarderobe setzten, sorgte eine Frau für den Hingucker des Abends: Demi Moore. Die Schauspielerin betrat den roten Teppich nicht etwa in einer opulenten Robe, sondern in einem Look, der komplett aus Denim gefertigt war.
Im Jeans-Look: Demi Moore bricht mit den Red-Carpet-Regeln
Wer behauptet, Jeans seien nur etwas für den Alltag, wurde von Demi Moore eines Besseren belehrt. Die Schauspielerin trug ein maßgeschneidertes Zweiteiler-Ensemble von GapStudio, das von Star-Designer Zac Posen entworfen wurde.
Das Highlight ihres Outfits war ein bodenlanger Maxi-Jeansrock, der in einer dramatischen Schleppe auslief. Besonders raffiniert: Der Bund orientierte sich am klassischen Design einer Jeans, inklusive Gürtelschlaufen, Hosenknopf und funktionierenden Vordertaschen. Für einen besonderen Hingucker sorgte der extrahohe Beinschlitz, der bei jedem Schritt den Blick auf Demi Moores beneidenswert trainierte Beine freigab.
Auch obenrum setzte die Schauspielerin auf Denim pur: Ein eng anliegendes Halterneck-Top im Korsett-Stil betonte ihre Figur und sorgte mit seinem verführerischen Herzausschnitt für einen zusätzlichen Wow-Effekt. Für den nötigen Glamour-Faktor sorgten funkelnde Diamant-Hängeohrringe und ein massiver Statement-Ring.
Hailey, Zoë & Co.: Die Golden Girls
Neben dem überraschenden Auftritt von Demi Moore bewiesen auch andere Fashion-Ikonen ihr modisches Gespür. Gemeinsam mit Zoë Kravitz und BLACKPINK-Star Rosé bildete Hailey Bieber ein Saint-Laurent-Trio. Die drei Musen kamen in goldenen Looks, um den Designer Anthony Vaccarello zu feiern, der an diesem Abend mit dem International Designer of the Year Award ausgezeichnet wurde.
Diese Stars glänzen am roten Teppich
CFDA Awards 2026
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Pamela Anderson
© WireImage
Lila Moss
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Keke Palmer
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Auch Pamela Anderson bewies auf dem roten Teppich einmal mehr, dass sie sich immer wieder neu erfinden kann. Anstelle von funkelndem Gold setzte sie auf klassisches Schwarz und versprühte puren Old-Hollywood-Charme im Stil von Marilyn Monroe. Noch mutiger präsentierte sich Lila Moss: Die Tochter von Supermodel Kate Moss brachte eine Extraportion Coolness nach New York und erschien in einer atemberaubenden Archiv-Robe von Alexander McQueen.
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