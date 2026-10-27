Kim Kardashian macht den Polka-Dot-Trend extrem sexy

Kim Kardashian hat dem klassischen Pünktchen-Print ein extrem sexy Makeover verpasst. Bei der Premiere der zweiten Staffel ihrer Hulu-Serie "All’s Fair" ließ die Reality-TV-Ikone tief blicken und zog sämtliche Blicke auf sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kim Kardashian wäre nicht Kim Kardashian, wenn sie einen Trend nicht in ein gewagtes Fashion-Statement verwandeln würde. Am 26. Oktober zog der Reality-Star bei der Premiere der zweiten Staffel ihrer Hulu-Serie "All’s Fair" in Rom alle Blicke auf sich. Der Grund? Ein außergewöhnliches Polka-Dot-Kleid, das mit seinem auffälligen Design für jede Menge Gesprächsstoff sorgte.

Vom Brautkleid zum roten Teppich

Für den großen Auftritt vertraute Kim auf Star-Stylist Law Roach, der aktuell für ihre aufregendsten Fashion-Momente sorgt. Die Wahl fiel auf eine atemberaubende, schwarz-weiße Polka-Dot-Robe der Designerin Galia Lahav. Das Verrückte daran? Das Kleid mit dem Namen "Riviera" aus der Herbst-Kollektion 2027 stammt vom Laufsteg der New York Bridal Fashion Week und ist eigentlich ein Hochzeitskleid.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch Kim verwandelte das Braut-Design im Handumdrehen in ein provokantes Red-Carpet-Statement. Das enganliegende Korsett-Kleid bestach durch einen tiefen Herzausschnitt und aufsehenerregende Cut-outs an den Hüften, die mit zarter Spitze verziert waren. Ein bodenlanger Meerjungfrauen-Rock, der vorne raffiniert geknotet war und in eine dramatische, ausladende Schleppe überging, machte die skulpturale Silhouette perfekt.

Dalmatiner als Fashion-Accessoire?

Um dem opulenten Kleid die volle Bühne zu überlassen, hielt die gerade 46 Jahre alt gewordene Unternehmerin ihr Styling minimalistisch. Ein strenger, hoher Pferdeschwanz und ihr charakteristisches Glam-Make-up mit voluminösen Wimpern und nudefarbenem Lipgloss rundeten den Look ab. Als besonderes Highlight posierte sie beim Photocall in der italienischen Hauptstadt sogar mit zwei echten Dalmatinern, passend zum schwarz-weißen Muster ihres Kleides.

Polka Dots sind der Trend der Stunde

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 17: Kendall Jenner attends the 6th Annual Academy Museum Gala at Academy Museum of Motion Pictures on October 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage) © WireImage

An der Seite ihrer hochkarätigen "All’s Fair"-Co-Stars wie Sarah Paulson, Naomi Watts und Niecy Nash-Betts bewies Kim einmal mehr ihre Schauspielqualitäten. Doch vor allem modisch setzt sie mal wieder die Maßstäbe. Polka Dots feiern aktuell ein riesiges Comeback! Erst am vergangenen Wochenende zeigte sich auch Kims Schwester Kendall Jenner in einem Pünktchen-Kleid von Valentino bei der Academy Museum Gala in Los Angeles.

Mit diesem Look hat Kim endgültig gezeigt: Der Polka-Dot-Trend ist zurück und dank der Vision von Law Roach aufregender, verspielter und heißer denn je.