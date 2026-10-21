Das ist der einzige Stiefel-Trend, den du diesen Herbst brauchst

Hoher Schaft, klare Linien und ein Hauch Country-Chic: Reiterstiefel sind die unkomplizierteste Stil-Investition für den Herbst 2026. Besonders edel wirken die neuen Modelle in sattem Dunkelbraun – aus weichem Veloursleder genauso wie aus klassischem Leder.

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Es gibt Schuhe, für die du ein ganzes Outfit planen musst. Und es gibt jene, die du anziehst – und plötzlich sieht selbst die Kombination aus Jeans und Strickpullover richtig gut aus. In diese Kategorie fallen Reiterstiefel. Mit ihrer schlichten Silhouette bringen sie genau jene lässige Eleganz mit, die wir im Herbst lieben. Wenn du diese Saison also nur in ein Paar neue Boots investieren möchtest, dann in diese.

So sehen die neuen Reiterstiefel aus

Der Look erinnert an englische Landsitze, lange Spaziergänge und klassische Reitmode. Die aktuellen Modelle übersetzen diese Ästhetik allerdings in eine reduzierte, alltagstaugliche Form: Ein hoher Schaft, ein niedriger bis moderater Absatz und möglichst wenig Dekoration stehen im Mittelpunkt. Große Schnallen, auffällige Logos oder aufwendige Verzierungen braucht es dafür nicht.

Dabei darf der Schaft gerade und strukturiert sitzen oder etwas weicher fallen. Ein leichter Slouchy-Effekt nimmt dem Look die Strenge. So passen die Stiefel zum preppy Heritage-Stil mit Blazer ebenso wie zum romantischen Rock oder zum puristischen Strick-Ensemble.

Braun wirkt besonders edel

Schwarz bleibt eine sichere Wahl, vor allem zu grauen Mänteln, dunklem Denim und monochromen Outfits. Fashionistas tragen diesen Herbst aber lieber ein tiefes Schokoladenbraun. Der warme Farbton wirkt weich, luxuriös und lässt sich wunderbar mit Creme, Camel, Beige oder Bordeaux kombinieren.

Besonders schön wird es, wenn unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen: braunes Veloursleder zu einem groben Wollpullover oder dunkles Leder zu einem fließenden Rock. Übrigens: Auch Schwarz und Braun ergeben zusammen einen eleganten Look. Du musst deine Garderobe für die neuen Boots also keineswegs neu erfinden.

Die Suede-Variante: Vagabond Shoemakers

Wie schön die weichere Interpretation des Trends funktioniert, zeigt "Karlie" von Vagabond Shoemakers. Der hohe Stiefel aus dunkelbraunem Veloursleder hat einen röhrenförmigen, leicht geknautschten Schaft, eine verlängerte Zehenpartie und einen niedrigen, abgeschrägten Blockabsatz. Das Design bleibt zurückhaltend, bekommt durch die samtige Oberfläche aber eine besonders edle Note.

© Vagabond

Styling-Tipp: ein cremefarbenes Strickkleid, darüber ein großzügig geschnittener Wollmantel. Wer es verspielter mag, kombiniert die Boots mit einem gemusterten Midikleid und einer kurzen Strickjacke.

Die Leder-Variante: Alohas

Etwas markanter wirkt "Sajan" von Alohas. Das Modell greift den Reiterstil mit dunkelbraunem Leder, einem hohen Blockabsatz und seitlichen Zuglaschen auf. Der Schaft reicht bis etwa zur Wadenmitte; das gebürstete Finish sorgt für den charakteristischen Vintage-Effekt.

© Alohas

Die leicht eingetragene Optik macht den Reiz aus: Die Stiefel geben einem schlichten Outfit Charakter, ohne es zu dominieren. Dazu passen eine schmal geschnittene Jeans, ein feiner Rollkragenpullover und ein kastiger Blazer. Mit einem kurzen Rock und blickdichter Strumpfhose wirkt die Kombination etwas femininer.

So trägst du den Trend im Alltag

Am einfachsten funktioniert das Styling mit schmalen Hosen, die sich locker in den Schaft stecken lassen, oder mit Röcken und Kleidern. Bei Midilängen darf der Saum den oberen Stiefelrand ruhig überdecken – das ergibt eine schöne, durchgehende Silhouette.

Für den besonders eleganten Herbst-Look hältst du das Outfit in wenigen, aufeinander abgestimmten Farben. Dunkelbraune Boots, eine cremefarbene Hose und ein kamelfarbener Mantel brauchen dann nur noch eine schlichte Tasche.