Dieses Detail an Prinzessin Kates Look überrascht ALLE

Beim hochkarätigen Staatsbesuch des Sultans von Oman zog Prinzessin Kate alle Blicke auf sich. Neben reichlich Glamour war es ein ziemlich unerwartetes Detail an Kates Look, das für Aufsehen sorgte.

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Erstmals seit 44 Jahren empfingen die britischen Royals am 20. Oktober 2026 wieder einen Sultan von Oman zu einem offiziellen Staatsbesuch. Auf Schloss Windsor rollten König Charles III. und Königin Camilla für Sultan Haitham bin Tariq den roten Teppich aus. Doch während der feierlichen Begrüßungszeremonie wurde vor allem eine zur Stil-Ikone des Tages: Prinzessin Kate.

Romantische Spitze unter strenger Eleganz

Für die Begrüßungszeremonie wählte die Prinzessin von Wales einen tannengrünen, maßgeschneiderten Mantel der Designerin Sarah Burton für Alexander McQueen. Die Farbwahl war kein Zufall: Das satte Grün erwies der Nationalflagge des Oman die Ehre.

Prinzessin Kate © Getty Images

Doch was die Beobachter wirklich überraschte, war ein Detail unter dem Mantel: Am Halsausschnitt blitzte eine zarte, leicht transparente schwarze Spitzenbluse mit hohem Stehkragen hervor. Diese gewagte Spitze verlieh dem sonst so klassischen Royal-Look einen unerwartet modernen und aufregenden Twist. Ergänzt wurde das Ensemble durch Samt-Pumps von Manolo Blahnik, eine edle gesteppte Chanel-Handtasche und einen skulpturalen grünen Hut der Designerin Juliette Botterill.

Eine funkelnde Hommage an Prinzessin Diana

Als wäre das Spitzen-Detail nicht schon Hingucker genug, sorgte ein weiteres, emotionales Element für Gänsehaut: Kate trug am Revers die über 160 Jahre alte "Queen Alexandra Three Feathers"-Brosche. Das geschichtsträchtige Schmuckstück, das die Federn des Wappens des Prince of Wales zeigt, gehörte einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana.

Am Abend folgte das nächste Fashion-Märchen

Prinzessin Kate © Getty Images

Wer dachte, der raffinierte Look am Tag sei nicht mehr zu toppen, wurde beim abendlichen Staatsbankett in der prunkvollen St. George's Hall eines Besseren belehrt. Prinzessin Kate erschien an der Seite von Prinz William in einer atemberaubenden, zitronengelben Cape-Robe des Star-Designers Elie Saab. Der leuchtende, fließende Stoff mit tiefem Ausschnitt verwandelte sie in eine echte Märchenprinzessin.

Das ultimative Highlight am Abend? Der von Fans heiß ersehnte Tiara-Moment. Kate krönte ihr glamouröses Outfit mit der legendären "Lover's Knot Tiara" – einem Diadem, das ebenfalls durch Prinzessin Diana weltberühmt wurde.