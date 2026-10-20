Prinzessin Kate verzaubert im Windsor-Prunk

König Charles lud am Schloss Windsor zu einem glanzvollen Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman, bei dem Prinzessin Kate alle Blicke auf sich zog. Während die britischen Royals Geschlossenheit demonstrierten, beherrschte abseits des Festsaals ein neues Interview von Prinz Harry die internationalen Schlagzeilen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der prunkvollen St George's Hall von Schloss Windsor empfingen König Charles und Königin Camilla den Sultan von Oman, Haitham bin Tarik Al Said, und dessen Delegation zu einem dreitägigen Staatsbesuch. An der Seite des Monarchen traten Prinz William und Prinzessin Kate auf, begleitet von Princess Anne und ihrem Ehemann Vizeadmiral Sir Tim Laurence sowie dem Herzog und der Herzogin von Gloucester. Anlass des Staatsbesuchs ist die Vertiefung historischer Beziehungen sowie militärischer, wirtschaftlicher und kultureller Kooperationen in einer politisch angespannten Zeit.

Prinzessin Kate begeisterte die anwesenden Staatsgäste in einer ätherischen, blassgelben Abendrobe von Ellie Saab mit aufwendigen Cape-Details und einer eleganten Schleppe. Dazu wählte sie ihre favorisierte Lover’s-Knot-Tiara, glitzernde Diamantohrringe sowie ein geschichtsträchtiges Armband aus dem persönlichen Besitz der verstorbenen Königin Elizabeth. Prinz William erschien im klassischen Frack mit weißer Fliege, dem Windsor-Frackmantel, der Schärpe des Hosenbandordens samt Lesser-George-Insignie und militärischen Orden. Königin Camilla trug ein lila Chiffonkleid der Designerin Fiona Clare, während König Charles die Schärpe des Al-Said-Ordens präsentierte, die ihm der Sultan am Vormittag feierlich überreicht hatte.

König Charles mit Sultan Haitham © APA/AFP/POOL/JORDAN PETTITT

Exklusives Menü und symbolträchtige Tischdekoration

Rund 160 geladene Gäste nahmen an einer 50 Meter langen Tafel Platz, die die gesamte Raumachse einnahm. Eingedeckt war der Festtisch mit 480 Messern, 480 Gabeln, 160 Löffeln und dem historischen Grand Service von George IV., das mehr als 4.000 vergoldete Silberstücke umfasst. Als Premiere war das Speisesalz mit dem königlichen Monogramm von Charles versehen.

Edel gedeckter Tisch © Getty Images

Die kulinarischen Höhepunkte und bemerkenswerten Tischdetails des Abends:

Das Menü: Schottischer Kaisergranat und Krebsfleisch aus Cornwall zur Vorspeise, im Schmortopf zubereiteter Windsor-Fasan mit gefülltem Kohl als Hauptgericht sowie individuelle Baked Alaskas mit Balmoral-Pflaumen und Honigeis vom Windsor-Gut als Dessert.

Schottischer Kaisergranat und Krebsfleisch aus Cornwall zur Vorspeise, im Schmortopf zubereiteter Windsor-Fasan mit gefülltem Kohl als Hauptgericht sowie individuelle Baked Alaskas mit Balmoral-Pflaumen und Honigeis vom Windsor-Gut als Dessert. Historischer Kerzenleuchter: Der zentrale St.-Georgs-Kandelaber mit zwölf Kerzen aus dem Jahr 1833 wurde mit Granatäpfeln geschmückt. Diese stammten von einem Baum, den der verstorbene Herzog von Edinburgh vor rund 50 Jahren auf der Ostterrasse gepflanzt hatte und der heuer ungenießbare Zierfrüchte trug.

Der zentrale St.-Georgs-Kandelaber mit zwölf Kerzen aus dem Jahr 1833 wurde mit Granatäpfeln geschmückt. Diese stammten von einem Baum, den der verstorbene Herzog von Edinburgh vor rund 50 Jahren auf der Ostterrasse gepflanzt hatte und der heuer ungenießbare Zierfrüchte trug. Alkoholfreie Spezialkreationen: Inspiriert von der traditionellen omanischen Gastfreundschaft Kahwa mit Datteln kreierte die Hofküche drei Cocktails: Iced Earl Grey & Date, Iced Mint & Rose sowie einen mit Windsor-Honig gesüßten Kardamom-Tee.

Inspiriert von der traditionellen omanischen Gastfreundschaft Kahwa mit Datteln kreierte die Hofküche drei Cocktails: Iced Earl Grey & Date, Iced Mint & Rose sowie einen mit Windsor-Honig gesüßten Kardamom-Tee. Ehrengäste: Unter den Geladenen befanden sich unter anderem Leichtathletin Mazoon Al Alawi, Segler Mohsin Al Busaidi sowie Premierminister Andy Burnham bei seinem ersten offiziellen Staatsbankett.

Rede des Monarchen würdigt Friedensrolle des Oman

In seiner Tischrede bezeichnete Charles den Empfang als kostbaren Moment zur Begrüßung alter Freunde. Er lobte die Führung des verstorbenen Sultans ebenso wie das weitsichtige Wirken des aktuellen Herrschers. Mit Blick auf die angespannten Lagen im Nahen Osten hob der König die Rolle des Landes als vertrauenswürdiger Vermittler für alle Konfliktparteien und den Schutz der Schifffahrtsroute an der Straße von Hormus hervor. Zudem betonte er globale Herausforderungen wie Umweltfragen und künstliche Intelligenz.

Besondere Erwähnung fand die enge Verbindung der nächsten Generation: Sowohl Prinz William als auch der Kronprinz von Oman fungierten im vergangenen Jahr als gemeinsame Schirmherren der Kultur- und Umweltexpedition "Jewel of Arabia".

Prinz Harry spricht über Familienbande und Zerwürfnis

Nur wenige Stunden vor Beginn des Banketts sorgte ein Interview von Prinz Harry im Magazin GQ für weltweites Aufsehen. Harry erklärte darin, sich nach Versöhnung mit seiner Familie zu sehnen, gab jedoch gleichzeitig an, unter den komplizierten Beziehungen zu seinem Vater und zu William zu leiden. Auf die Frage nach einer Annäherung antwortete er, bei allem Weltgeschehen sei Versöhnung das Wichtigste.

Das Star-Foto des Tages 1 / 2 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Für anhaltende Spekulationen sorgte sein Nachsatz, wonach manche Leute keinen Erfolg der Versöhnung wollten. Ein Sprecher des Herzogs von Sussex trat umgehend vor die Presse und dementierte jeglichen Seitenhieb gegen William oder andere Familienmitglieder; die Aussage sei allgemein und ohne konkreten Adressaten formuliert worden.